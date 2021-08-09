Лена Миро обвинила Познера в лицемерии после слов о допинге в России

Российский журналист Владимир Познер «просто лицемерит», говоря о заслуженном наказании для РФ за якобы применение допинга отечественными спортсменами, заявила блогер Лена Миро на своей странице в «Живом журнале». Она отметил, что ситуация напоминает 1990-е, когда «любое мнение из-за границы было для нашей интеллигенции откровением с небес» и страна должна была «по первому зову публично каяться и сечь себя на лобном месте».

И хорошо ещё, считает Познер, что вообще нам разрешили выступать [на Олимпийских играх в Токио]. Спасибо, вам! Сами, короче, виноваты — не боролись со злом, а потом не высекли себя публично. Не встали на колени. Не надели рубище. Не каялись, как обвинённые в домогательствах зарубежные деятели. Не посыпали пеплом голову. Не высекли себя плетьми, — подчеркнула Миро.

Девушка добавила, что, по её мнению, спорт высших достижений «невозможен без фармацевтической поддержки».

Чем является конкретный препарат, определяют живущие на средства некоторых развитых стран организации. Это просто витаминка или допинг, решает подобная организация, которая отнюдь не является объективным органом, потому что кем-то ведь она финансируется. В итоге любой препарат может быть назначен допингом. А препараты для биатлонистов-астматиков — нет, — считает Миро.

Блогер задалась вопросом, в каком государстве, например, атлеты не принимают аспирин, или разве можно не принимать препараты ради поддержания здоровья сердца.

Накануне депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с NEWS.ru ответил на слова Познера о «заслуженном наказании» РФ за допинг-скандал. Парламентарий подчеркнул, что уважает журналиста, однако, по его мнению, Познер в ситуации «наверно не разобрался». Он отметил, что «сын за отца» не отвечает и наоборот, а принцип коллективной ответственности здесь неприменим. Свищёв добавил, что на Россию идёт давление «по всем фронтам»: в спорте, экономике, военной сфере, геополитике.

Познер недавно высказался об итогах Олимпийских игр в Токио для сборной РФ. Журналист отметил, что его ожидания по медальному зачёту полностью оправдались: он изначально предполагал, что РФ будет на четвёртом или пятом месте. Познер затронул тему допинга. По словам телеведущего, он разговаривал со многими людьми, связанными с этой отраслью, и все они признают, что допинг широко применялся. Ведущий считает, что Россия «заслужила» наказание за якобы применение допинга. При этом он выразил надежду, что страна «усвоила урок» и уже на Олимпиаде-2024 в Париже выступит под государственным флагом.