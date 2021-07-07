Стало известно, придут ли Путин и Михалков на похороны Меньшова

Президент России Владимир Путин и режиссёр Никита Михалков не приедут на похороны актёра Владимира Меньшова, рассказала в беседе с NEWS.ru директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Никита Сергеевич [Михалков] — это 100% — не будет. В силу и своего здоровья и так далее. И Владимира Владимировича [Путина] не будет. Мне кажется, очень много будет [известных артистов на похоронах Владимира Меньшова], — отметила она.

Похороны Владимира Меньшова пройдут 8 июля. Церемония прощания состоится в Доме кино Союза кинематографистов. Начало в 11:00, рассказала дочь покойного телеведущая Юлия Меньшова.

Журналистка также представила, что её отец воскликнул бы: «Ёшкин кот!», узнав, что его похоронят на Новодевичьем кладбище. Актриса отметила, что покойный туда приходил, будучи «совсем мальчишкой», и с замиранием сердца читал имена на памятниках: «Чехов, Станиславский, Шостакович».

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Ранее сообщалось, что после известия о кончине Меньшова Вере Валентиновне, супруге кинорежиссёра, стало хуже. СМИ сообщили, что вдову снова поместили в отделение реанимации.