«Ёшкин кот!»: дочь Меньшова представила реакцию отца на выбор кладбища

Дочь советского и российского режиссёра Владимира Меньшова, телеведущая Юлия Меньшова представила, что её отец воскликнул бы: «Ёшкин кот!», узнав, что его похоронят на Новодевичьем кладбище. Актриса отметила, что покойный туда приходил, будучи «совсем мальчишкой», и с замиранием сердца читал имена на памятниках: «Чехов, Станиславский, Шостакович». Воспоминаниями журналистка поделилась на своей странице в Instagram.

Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович... Теперь и ты в их ряду! — написала Меньшова.

Меньшова похоронят рядом с могилой Василия Ланового. Артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова скончался 28 января 2021 года.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Ранее сообщалось, что после известия о кончине Меньшова Вере Валентиновне, супруге кинорежиссёра, стало хуже. СМИ сообщили, что вдову снова поместили в отделение реанимации.