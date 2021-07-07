Стало известно, рядом с каким актёром похоронят Меньшова

Кинорежиссёра Владимира Меньшова похоронят завтра, 8 июля, на Новодевичьем кладбище в Москве. MK.RU стало известно, рядом с каким актёром выкопают могилу создателю фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

Источник СМИ заявил, что Меньшов будет похоронен рядом с могилой Василия Ланового. Артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова скончался 28 января 2021 года. Как сообщалось ранее, вчера место захоронения Меньшова было готово. До похорон в Большом зале Центрального дома кинематографистов пройдёт прощание с известным деятелем культуры.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

После известия о кончине Меньшова Вере Валентиновне, супруге кинорежиссёра, стало хуже. СМИ сообщили, что вдову снова поместили в отделение реанимации.