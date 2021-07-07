СМИ сообщили о резком ухудшении состояния вдовы Меньшова

После известия о смерти режиссёра Владимира Меньшова состояние его супруги Веры Алентовой резко ухудшилось, передаёт StarHit. СМИ сообщили, что вдову снова поместили в отделение реанимации.

Народная артистка РФ была госпитализирована в московскую больницу с коронавирусом 28 июня. Тогда 79-летняя жена Меньшова сразу попала в реанимацию, но через несколько дней её перевели в обычную палату.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. После известия о кончине супруга Вере Валентиновне стало хуже . Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве. До этого в Большом зале Центрального дома кинематографистов пройдёт прощание с известным деятелем культуры.

Россиянам Владимир Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Ранее сообщалось, что Алентова заподозрила COVID-19 у супруга ещё в мае, после празднования Дня Победы. Народная артистка РФ заметила у режиссёра повышенную температуру, однако врачи диагноз не подтвердили. Но даже когда медики обнаружили болезнь, Меньшов до последнего отказывался госпитализироваться.