Куда пропала актриса Алиса Гребенщикова: что говорила об СВО и отъезде отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алиса Гребенщикова

Алиса Гребенщикова — актриса, телеведущая и дочь лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как она живет сейчас, чем занимается, повлиял ли на ее карьеру отъезд отца?

Чем известна Гребенщикова

Алиса Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Санкт-Петербурге. Окончила петербургскую академию театрального искусства.

«Своей фамилией я стала гордиться, как это ни смешно звучит, благодаря Лизе Боярской. В одном интервью она так хорошо говорила про семью, про родных, что и я подумала — почему же я должна стыдиться, скрывать, что я Гребенщикова? Мой сын, кстати сказать, тоже Гребенщиков», — признавалась она.

В кино актриса дебютировала в 1997 году в картине «Американка». Также Гребенщикова снималась в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Лучший город Земли», «Водитель для Веры», «Нежное чудовище», «Любовь-морковь», «Формула стихии», «Вероника не придет», «Москва, я люблю тебя!», «Любовь и разлука», «Шерлок Холмс», «Бедные люди», «Мятный пряник», «Два варианта» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

В 2007 году Гребенщикова участвовала в программе «Ледниковый период» вместе с фигуристом Алексеем Тихоновым. Пара заняла третье место.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Алиса Гребенщикова в роли Зины (Зинаида Райх) во время репетиции спектакля «Женщины Есенина»

В 2009 году она вновь появилась в проекте, но уже в паре с Максимом Стависким.

«Изначально я на коньках не стояла, и моя кандидатура на участие в проекте долго оставалась под вопросом. Но я все силы в тот момент направила на то, чтобы сдвинуть эту, казалось, неподъемную гору. И победила. Больше того, мне дали самого лучшего партнера — Алексея Тихонова. И я тренировалась изо дня в день, чтобы оправдать выданный мне аванс. Было безумно интересно работать. Мы вместе придумывали каждую программу, и все — с огромным удовольствием. Эти четыре месяца я считала самыми лучшими в своей жизни. И помыслить тогда не могла, что это счастье возможно вернуть. Но оно вернулось. Только партнер теперь у меня другой — Максим Ставицкий», — объясняла артистка.

В 2016 году Гребенщикова участвовала в передаче «Танцы со звездами».

Что известно о личной жизни Гребенщиковой

Алиса Гребенщикова несколько лет состояла в отношениях с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. От него актриса родила сына Алексея.

Пара рассталась в 2008 году.

«Мне очень хотелось вместе с Сережей оказаться на одной волне полнейшего счастья, но не получилось. Началась череда каких-то случайностей, недопонимания, недомолвок. Однажды после брошенной Сережей в сердцах фразы „Уходи!“ я собрала вещи и ушла», — вспоминала Гребенщикова.

Что известно об отношениях Гребенщиковой с Авербухом

После участия в «Ледниковом периоде» в СМИ появилась информация о том, что Алиса Гребенщикова встречалась с фигуристом Ильей Авербухом. Многие даже писали, что именно спортсмен является настоящим отцом сына Гребенщиковой.

Однако доказательств не было.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Алиса Гребенщикова в роли Улиты в спектакле «Лес» по пьесе А. Н. Островского в постановке Виктора Крамера во МХАТе им. М. Горького

Как на карьеру Гребенщиковой повлиял отъезд ее отца

Отец Алисы Гребенщиковой Борис Гребенщиков уехал из России в Великобританию в 2022 году, осудив проведение спецоперации и действия властей РФ. Также музыкант признавался, что направляет Украине финансовую помощь.

В 2022 году, когда многие СМИ заявляли, что отъезд певца сломает жизнь его дочери, она хвасталась насыщенным графиком.

«Без перерыва на летние каникулы проходят мои авторские просветительские проекты в области русской культуры в Лектории ВДНХ. Осенью на фестивале „Территория“ я сыграю свои сольные программы, детские и взрослые. На мой взгляд, это более чем внушительный список работ. До конца декабря выходных дней у меня в календаре очень мало», — сообщала Гребенщикова.

Что касается СВО и ситуации на Украине, то артистка никогда не делала публичных заявлений. Также она избегает вопросов об отъезде и действиях своего отца. Тем не менее Гребенщикова не собирается уезжать из России.

Чем сейчас занимается Гребенщикова

Алиса Гребенщикова продолжает творческую деятельность и живет в России. Она задействована в постановках «Спасти рядового Гамлета», «Васса Железнова», «Женщины Есенина», «Онегин», «Нежданно-негаданно» и «Мужской аромат. Оркестр».

В 2023 году актриса снялась в документальной картине «МХАТ. Верю!». В ближайшее время также должна выйти драма «София. Я есмь» с ее участием.

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