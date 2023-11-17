Соседов призвал не спешить с проведением российского аналога Евровидения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Проведение музыкального конкурса в России в качестве альтернативы Евровидению является хорошей идеей, которую надо красиво воплотить, потому что это большая и очень серьезная работа, заявил NEWS.ru журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Однако он призвал не спешить с организацией мероприятия, так как сейчас есть более важные темы. По мнению Соседова, этот музыкальный конкурс является задачей для будущего.

Такой конкурс, безусловно, может быть хорошей альтернативой Евровидению. Почему нет? Там смогут участвовать артисты со всего мира. Не знаю только, нужно ли это делать сейчас, ведь у нашей страны много гораздо более важных проблем и задач, чем международный песенный конкурс. Мне кажется, это задача для будущего, — сказал Соседов.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс «Интервидение» в следующем году и сделать его ежегодным. Он пригласил к участию все страны мира. По словам Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал эту идею. В то же время парламентарий отметил, что России нужно создавать не аналог Евровидения, а собственный уникальный конкурс. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, идея «Интервидения» имеет право на существование, но на проведение мероприятия нужны очень большие деньги.