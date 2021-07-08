Слёзы Москвы: в столице простились с Владимиром Меньшовым

Во Франции открылся 74-й Каннский кинофестиваль. Звезды и гости окружены антиковидными ограничениями и бесконечными тестированиями на коронавирус, но это не помешало им подобрать лучшие наряды и украшения. Самые интересные из них — в галерее NEWS.ru.