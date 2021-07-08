Слёзы Москвы: в столице простились с Владимиром Меньшовым

В Москве прошла церемония прощания с оскароносным режиссёром Владимиром Меньшовым. Проститься с ним пришли десятки деятелей культуры, среди которых Игорь Золотовицкий, Александр Панкратов-Чёрный, Эдгард Запашный и многие другие.
Прославленный режиссёр скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции.
Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Помощник президента РФ, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вдова Меньшова актриса Вера Алентова на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Меньшова и вдова Меньшова актриса Вера Алентова (слева направо) на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым в здании Центрального дома кинематографистов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вдова Меньшова актриса Вера Алентова и помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым
Сергей Булкин/NEWS.ru
Эдгард Запашный и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актёр Евгений Герасимов на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр, режиссёр Александр Панкратов-Чёрный на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
На церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссёр Вадим Абдрашитов на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вынос венка из Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве после церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вынос гроба с телом актёра и режиссёра Владимира Меньшова после церемонии прощания у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вынос гроба с телом актёра и режиссёра Владимира Меньшова после церемонии прощания у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова после церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники кладбища открыли крышку гроба, чтобы дать возможность близким проститься с Меньшовым
Дарья Кучерявых/NEWS.ru
Юлия Меньшова направилась к гробу с телом отца, держа в кармане пакет
Дарья Кучерявых/NEWS.ru
Юлия Меньшова поддерживала мать на похоронах отца
Дарья Кучерявых/NEWS.ru
На могиле Меньшова установили деревянный крест
Дарья Кучерявых/NEWS.ru