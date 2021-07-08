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Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Культура

Слёзы Москвы: в столице простились с Владимиром Меньшовым

13:46, 08 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве прошла церемония прощания с оскароносным режиссёром Владимиром Меньшовым. Проститься с ним пришли десятки деятелей культуры, среди которых Игорь Золотовицкий, Александр Панкратов-Чёрный, Эдгард Запашный и многие другие.

Прославленный режиссёр скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции.

Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента РФ, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Меньшова актриса Вера Алентова на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Меньшова и вдова Меньшова актриса Вера Алентова (слева направо) на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым в здании Центрального дома кинематографистов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Меньшова актриса Вера Алентова и помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актёр Евгений Герасимов на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр, режиссёр Александр Панкратов-Чёрный на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

На церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Вадим Абдрашитов на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынос венка из Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве после церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынос гроба с телом актёра и режиссёра Владимира Меньшова после церемонии прощания у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынос гроба с телом актёра и режиссёра Владимира Меньшова после церемонии прощания у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова после церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники кладбища открыли крышку гроба, чтобы дать возможность близким проститься с Меньшовым

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

Юлия Меньшова направилась к гробу с телом отца, держа в кармане пакет

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

Юлия Меньшова поддерживала мать на похоронах отца

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

На могиле Меньшова установили деревянный крест

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

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