Скандал с доской Юматову из «Офицеров» разрешился без участия Путина

Скандал с мемориальной доской актёру и фронтовику Георгию Юматову (1926–1997), прославившемуся ролью в фильме «Офицеры», удалось разрешить без участия Владимира Путина. Об этом NEWS.ru сообщил режиссёр и продюсер Вячеслав Моцардо, выступивший инициатором установки памятного барельефа на доме, в котором жил народный артист РСФСР, и планировавший обратиться за помощью в этом вопросе к президенту России.

Конфликт между другом Василия Ланового Вячеславом Моцардо, который стал автором идеи установки мемориальной доски на доме Юматова на Ленинградском проспекте, и художественно-экспертным советом по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы возник в начале 2021 года. Худсовет выдвинул к работе ряд замечаний и отказал в установке барельефа. После этого Вячеслав Моцардо рассказал о планах обратиться с открытым письмом к президенту России. Текст письма, которое поддержали Александр Ширвиндт, Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Чёрный, Людмила Хитяева, Тамара Сёмина, опубликовал NEWS.ru.

Как пояснил Моцардо, проблему с доской Юматову удалось решить без вмешательства Владимира Путина. По его словам, после публикации NEWS.ru худсовет пошёл на компромисс.

Совет (по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы. — NEWS.ru) выделил своего человека — прекрасного скульптора Андрея Владимировича Балашова. Тот взялся доработать барельеф до «правильных параметров», — рассказал NEWS.ru Вячеслав Моцардо.

По его информации, барельеф Георгия Юматова может быть установлен уже в декабре. Моцардо объяснил, что довести вопрос до конца было для него делом чести и слова, поскольку он обещал это Василию Лановому (1934–2021), который снимался с Георгием Юматовым в фильме «Офицеры».

Воплощать идею памятного барельефа мы начинали вместе с Лановым. Планировали установить монумент в этом году, так как в 2021-м отмечаются сразу две крупные даты: 95-летие со дня рождения Юматова и 50-летие фильма «Офицеры». К сожалению, Василий Семёнович не дожил — ушёл 28 января в мир иной, — напомнил Вячеслав Моцардо.

Ранее сообщалось, что погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву могут установить памятник на западе столицы. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала эту инициативу Российского военно-исторического общества. Однако эта идея вызвала у местных жителей неоднозначную реакцию. По их мнению, на Кременчугском бульваре и без того уже пять памятников спасателям и пожарным и его не стоит превращать в мемориальный комплекс.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника. Президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.