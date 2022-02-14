Скандал на Евровидении-2022: почему Украина простила Алине Паш визит в Крым

Украинская певица Алина Паш со скандалом выиграла национальный отбор и представит страну на Евровидении-2022. Почему организаторы конкурса так легко простили артистку, которую внесли в базу «Миротворца» и назвали угрозой нацбезопасности из-за посещения Крыма в 2015 году и Москвы в 2017 году, и что известно о её прошлом, узнал NEWS.ru.

Кто такая Алина Паш, представляющая Украину на Евровидении-2022

28-летняя исполнительница Алина Паш родилась в Закарпатской области. Она с детства занималась музыкой и участвовала в различных конкурсах для юных вокалистов. Паш известна сотрудничеством с такими украинскими звёздами, как Ирина Билык, Тина Кароль, Иван Дорн. В 2015 году Алина стала финалисткой вокального телешоу «X-фактор», где заняла третье место.

В минувшие выходные певица, исполнявшая песню «Тени забытых предков», набрала 15 баллов из 16 возможных по результатам голосования зрителей и жюри в ходе национального отбора на Евровидение-2022 и получила право представлять Украину в Италии. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.

Однако победа Алины Паш ознаменовалась сразу двумя скандалами. Сначала у ведущих внутреннего отбора Тимура Мирошниченко и Маши Ефросининой возникла путаница с объявлением оценок. Причиной ЧП назвали неполадки со связью: в самый решающий момент Ефросинина перестала слышать редактора, и её партнёру пришлось спасать ситуацию. Позже Мирошниченко на своей странице в Instagram выразил сожаление, что «прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки», лицом которой ему пришлось стать.

А затем выяснилось, что имя представительницы Украины на Евровидении-2022 Алины Ивановны Паш (Pash Alina Ivanovna) внесено в базу «Миротворца», так как она «сознательно нарушила границы Украины». Скандировавшие «Позор!» зрители поставили певице в вину посещение Крыма в 2015 году и московской Красной площади в 2017-м.

В беседе с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов, который был одним из наставников шестого сезона «X-фактор», назвал Алину Паш прекрасной артисткой, а её победу в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2022» — закономерной. По мнению Соседова, скандал вокруг визита певицы в Крым и присутствия в базе «Миротворца» — следствие «отвратительного поведения» руководства Украины в последние годы. Журналист заявил, что Алина Паш «стала заложницей позорной общественно-политической ситуации в своей стране» и что Украина «даже не имела права принимать к себе полуостров, несмотря ни на какие „подарки“ пьяного Ельцина».

Я рад, что Алина Паш едет на Евровидение. Это очень талантливая певица и прекрасная артистка. А Крым исторически — это российская территория. Украина даже не имела права принимать к себе Крым, несмотря ни на какие «подарки» пьяного Ельцина. Сегодня Украина ведёт себя отвратительно, и мне искренне жаль замечательных украинских артистов, ставших заложниками позорной общественно-политической ситуации в своей стране, — заявил Сергей Соседов.

«Это двойные стандарты»

Артистке пришлось спешно оправдываться: поездку на полуостров она объяснила приглашением на свадьбу друзей и подчеркнула частный характер своего визита, отметив, что ездила в Крым на автобусе с территории Украины, а не летела самолётом из Москвы. А появление на Красной площади назвала «пранком», с помощью которого «хотела показать средний палец всей этой системе, показать, как правильно пишется Kyiv, а не Kiev». Также Алина Паш подчеркнула, что считает Россию «страной-агрессором».

Алина Паш alinapashofficial/facebook.com

Общественный вещатель Украины как организатор внутреннего конкурса заявил об отсутствии претензий к артистке. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, чьё имя уже пять лет находится в базе «Миротворца» также из-за посещения Крыма в 2017 году, в беседе с NEWS.ru объяснил «прощение» Алины Паш двойными стандартами.

Это политика двойных стандартов. Одним можно, а другим нельзя. Нам запрещают въезжать в страну по причине того, что у нас иная точка зрения. То есть нам говорят: откажитесь от Путина, откажитесь от курса руководителя вашей страны и вы получите «печенюшки». Этот беспредел длится уже бесконечность, — отметил Иосиф Пригожин.

Продюсер признался, что ему «вообще наплевать», кто отправится на Евровидение-2022 от Украины, и призвал Россию задуматься о бойкоте песенного конкурса, поскольку «нас там не ждут». Он назвал это музыкальное соревнование «шоу фриков», «непорядочным, бездарнейшим по всем параметрам мероприятием, которое давно дискредитировало себя».