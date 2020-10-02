Серебренников и Хаматова покинули арт-дирекцию фестиваля «Территория»

https://static.news.ru/photo/ac76e032-04c9-11eb-8582-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: vk.com/territoria_fest

Арт-дирекция фестиваля современного искусства «Территория» приняла решение покинуть проект в полном составе. В него входили режиссёр Кирилл Серебренников и актриса Чулпан Хаматова.

Об уходе сообщил участник коллегии художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, передаёт РИА Новости. Он напомнил, что коллектив занимался фестивалем с 2005 года.

Пятнадцать лет — это всё-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции. Во-первых, меньше стали уделять времени фестивалю, а это вещь невозможная, он требует практически в течение всего года много очень сил, — сказал Миронов.

По его словам, такие проекты — дело молодых, поэтому артисты приняли принципиальное решение уйти всем составом. Теперь «Территорией» займутся актриса Юлия Пересильд, хореограф Анна Абалихина, режиссёры Тимофей Кулябин и Дмитрий Волкострелов, куратор Алексей Новосёлов и музыкальный театральный критик Дмитрий Ренанский.

Фестиваль существует с 2006 года. В арт-дирекцию входили Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.

Новая «Территория» пройдёт с 16 октября по 3 ноября в Москве, писал NEWS.ru.