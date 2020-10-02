Серебренников и Хаматова покинули арт-дирекцию фестиваля «Территория»

Арт-дирекция фестиваля современного искусства «Территория» приняла решение покинуть проект в полном составе. В него входили режиссёр Кирилл Серебренников и актриса Чулпан Хаматова.
Об уходе сообщил участник коллегии художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов,
Пятнадцать лет — это всё-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции. Во-первых, меньше стали уделять времени фестивалю, а это вещь невозможная, он требует практически в течение всего года много очень сил, — сказал Миронов.
По его словам, такие проекты — дело молодых, поэтому артисты приняли принципиальное решение уйти всем составом. Теперь «Территорией» займутся актриса Юлия Пересильд, хореограф Анна Абалихина, режиссёры Тимофей Кулябин и Дмитрий Волкострелов, куратор Алексей Новосёлов и музыкальный театральный критик Дмитрий Ренанский.
Фестиваль существует с 2006 года. В арт-дирекцию входили Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.
Новая «Территория» пройдёт с 16 октября по 3 ноября в Москве, писал NEWS.ru.
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