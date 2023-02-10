Семья убитой Болдуином оператора решила заставить актера заплатить CBC: семья убитой на съемках Алеком Болдуином женщины-оператора подала на актера в суд

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская семья кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках фильма с Алеком Болдуином, подала на актера в суд. Он обвиняется в непредумышленном убийстве женщины. Об этом сообщает CBC.

Уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс Болдуину было предъявлено со стороны прокурора штата Нью-Мексико в начале февраля. При этом осенью 2022 года Болдуин и супруг погибшей Мэтью Хатчинс объявили о заключении мирного соглашения по данному делу. Однако адвокат Глория Оллред заявила, что данное урегулирование не представляло интересов других членов семьи погибшей.

Таким образом, гражданский иск в отношении актера подан от имени матери Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и сестры Светланы Земко. Родственники погибшей проживают на Украине. По словам адвоката, после гибели женщины ее родные «не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их дорогая Галина была жива». При этом Болдуин даже не обратился к семье с извинениями, подчеркнула юрист.

По ее словам, гражданская тяжба будет длиться независимо от исхода уголовного преследования.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна, где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. В результате Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок вестерна, когда застрелил Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.

Позднее Болдуин подал в суд на нескольких человек, участвовавших в съемках кинокартины, в своем иске он обвинил коллег в халатности, которая привела к трагедии.