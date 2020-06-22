Самарский суд отменил решение о дисквалификации гендиректора Росгосцирка

Фото: ruscircus.ru

Российская оперная певица Анна Нетребко впервые за время пандемии коронавируса отправилась на гастроли. В Дрезденской опере она вместе с мужем Юсифом Эйвазовым уже дала несколько концертов — сцен из оперы «Дон Карлос». Кроме того, она опубликовала в соцсети множество фотографий из Дрезденской картинной галереи, которую успела посетить. Однако её поклонников восхитили не столько скульптуры и портреты великих мастеров, сколько сама певица, представшая в нежном весеннем образе.

Идём за искусством, — подписала она фото и видео в Instagram. Для этого выхода в свет Нетребко оделась в стиле «леди лайк», её плащ и сумочка были нежного персикового цвета,...