Самарский суд отменил решение о дисквалификации гендиректора Росгосцирка

Ленинский суд Самары отменил решение мирового суда о дисквалификации с должности на полгода гендиректора ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк) Владимира Шемякина.
Ленинский районный суд Самары удовлетворил жалобу на решение мирового суда о дисквалификации директора Росгосцирка Шемякина с должности. Производство по делу было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, решение вступило в силу, — сообщил ТАСС адвокат Шемякина Алексей Добрынин.
По мнению защитника, суд учёл доводы о незаконности требований районного прокурора, «которые послужили основанием для принятия незаконного решения об отстранении».
Решение о дисквалификации Шемякина с должности на 6 месяцев вынесла 25 мая судья 28-го судебного участка Ленинского района Самары. Поводом послужило якобы повторное неисполнение требований прокурора Ленинского района Самары.
Шемякин занял пост директора Росгосцирка весной 2019 года.
Как писал NEWS.ru, в августе 2019 года Минкульт объявил о конкурсе на замещение должности генерального директора Росгосцирка. За последние 12 лет в компании сменилось семь руководителей, и почти каждый покидал должность со скандалом. В марте прошлого года экс-министр культуры России Владимир Мединский сообщил о планах реформировать Росгосцирк. Это одна из самых крупных цирковых компаний в мире. Её история началась в 1919 году, на данный момент она объединяет 36 стационарных цирков и шесть шапито по всей России.