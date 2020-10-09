Садальский выложил последнее фото Конкина с женой

Актёр Станислав Садальский выложил в своём Instagram последнее фото Владимира Конкина с его супругой Аллой. Фотография была сделана в 2009 году.
По словам Садальского, в то время ничто не предвещало беды, однако через четыре месяца Аллы Конкиной не стало. Женщина скончалась от рака 31 марта 2010 года.
Кроме того, Садальский представил публике фото с могилы дочери Конкина — Софии.
Два ангела теперь с Володей рядом, — написал Садальский в социальной сети.
София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра с 22 на 23 сентября. Женщина отлично плавала, в бассейн она пришла в приподнятом настроении и даже пританцовывала. Всё это позволило её семье сделать выводы о том, что Софию убили.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать тщательную оценку всем обстоятельствам гибели Софии Конкиной.
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