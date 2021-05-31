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Садальский показал могилу Виктюка во Львове

22:41, 31 мая 2021
Станислав Садальский Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский опубликовал фото могилы Романа Виктюка во Львове, где знаменитый режиссёр завещал себя похоронить. Примечательно, что на фото у захоронения стоит Андрей Данилко, прославившийся знаменитым образом Верки Сердючки.

Как пояснил в Instagram Садальский, Данилко, приезжая во Львов, считает обязательным для себя посетить перед концертом три могилы. Это могилы Виктюка, Ивана Франко и композитора Владимир Ивасюка, написавшего для Софии Ротару «Червону руту».

Роман Виктюк родился во Львове в 1936 году. Он умер в прошлом году в возрасте 84 лет от инсульта. Режиссёр получил посмертно Международную театральную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в почётной номинации «Легенда сцены». Награду передали основанному им Театру Романа Виктюка.

Как сообщалось ранее, на прощание с режиссёром Романом Виктюком из родных приехала только племянница, рассказал актёр Дмитрий Бозин. 

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