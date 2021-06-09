Рената Литвинова сняла короткометражку для Gucci

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Российская актриса и режиссер Рената Литвинова сняла короткометражный фильм «Скромное обаяние волшебников» для модного дома Gucci. Картина, опубликованная на YouTube-канале звезды, длится 14 минут.

В короткометражке снялась сама Литвинова, а компанию ей составили Татьяна Пилецкая, Виктория Мирошниченко, Ульяна Добровская, Софья Эрнст и другие. Музыку к фильму написала певица Земфира.

В ролике рассказывается о клане волшебников, которые ежегодно собираются вместе и загадывают желания. Они записывают эти желания и засыпают, а во сне главной героине фильма открывается секрет, благодаря которому можно воплотить любые мечты.

Так вот что получается — если у вас есть желания, то просить их исполнения вы можете только у самих себя, — подписала Литвинова пост в Instagram о выходе фильма для модного дома.

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