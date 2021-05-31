Раскрыты перспективы получения принцем Гарри королевского наследства

https://static.news.ru/photo/5ba59ed6-c21b-11eb-9476-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Apple+ Tv / The Me You Canâ€™T S/Global Look Press

Источники The Sun раскрыли перспективы получения принцем Гарри королевского наследства. Несмотря на разногласия с принцем Филиппом по поводу переезда герцога в США, свою долю наследства мужа королевы Елизаветы II он всё-таки получит.

Сообщается, что речь идёт о той части наследства, которая положена принцу по составленному задолго до его переезда завещанию. Кроме того, часть принадлежавших покойному принцу денег пойдут секретарю Арчи Миллеру Бейкуэллу. Также процент получат паж Уильям Хендерсон и камердинер Стивен Недоядло.

Младшая дочь принца Эдварда Луиза Виндзор получит в наследство пони и любимую тёмно-зелёную карету принца. Отметим, что состояние Филиппа оценивается в 10–30 млн фунтов стерлингов (более 1–3 млрд рублей по нынешнему курсу).

Ранее королевский эксперт Кинси Скофилд раскрыла условие прекращения вражды принцев Гарри и Уильяма. По её мнению, братья смогут примириться, если Гарри расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся один в Великобританию.