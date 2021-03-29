Путин присвоил Аните Цой звание народного артиста РФ

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Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание народного артиста России певице Аните Цой, руководителю балетной труппы Большого театра Махарбеку Вазиеву, а также артистам театров Нине Дворжецкой и Андрею Ильину.

За большие заслуги в области искусства присвоить почётное звание «Народный артист Российской Федерации» <...> Цой Аните Сергеевне — артистке-вокалистке, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва, — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

12 декабря прошлого года Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это награждение вызвало широкий общественный резонанс, многие посчитали вручение такой медали молодому и мало кому известному артисту необоснованным.

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар»,

Как сообщал NEWS.ru, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что больше ЮрКисса достоин ордена.