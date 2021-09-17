Путин поздравил Нетребко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что её голос восхищает миллионы людей по всему миру.

Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран, — говорится в телеграмме.

Путин высоко оценил профессионализм Нетребко. По его словам, оперная дива является гордостью для России ещё благодаря своим человеческим качествам. Он назвал её обаятельным, доброжелательным человеком, обладающим жизнеутверждающим характером и чёткой гражданской позицией.

Ваши выступления, концерты на Родине — это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства, — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что отец певицы Юрий Нетребко скончался в Краснодаре. Он не дожил до юбилея дочери всего несколько недель.