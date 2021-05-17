Шаляпин проломил кровать покойной Гурченко и нашёл кольцо

https://static.news.ru/photo/c559aa4e-b725-11eb-a2f9-96000091f725_660.jpg Фото: shalyapin_official/instagram.com

Российский певец Прохор Шаляпин неудачно прилёг на кровать на даче народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Постель проломилась, как только 37-летний артист на неё лёг, передаёт KP.RU, однако под ней оказалось драгоценное кольцо покойной актрисы.

Шаляпин приехал во владения в Подмосковье вместе с внучкой Гурченко Еленой Королёвой на выходные. Девушка решила провести певцу экскурсию. Оказавшись в спальне, артист лёг на кровать, однако старая мебель, судя по всему, не была готова ощутить на себе взрослого мужчину и треснула — певец провалился на пол.

Артист с девушкой начали ремонтировать поломанную доску и обнаружили под ней драгоценную находку — кольцо Гурченко, стоимость которого оценивается в 3–6 млн рублей. Внучка актрисы предположила, что при жизни бабушка могла обронить украшение, а найти его ей так и не удалось.

Вот так съездили! Кто знает, что мы еще бы там нашли, если б захотели вскопать огород, — пошутил Шаляпин.

Ранее внучка звезды советского экрана заявила, что драгоценности актрисы куда-то исчезли. По словам Королёвой, она так и не получила бриллианты своей бабушки. Вопрос о том, где ювелирные украшения, надо задавать вдовцу актрисы Сергею Сенину, считает внучка Гурченко.