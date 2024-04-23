«Пришлось покинуть Россию из-за СВО»: где сейчас актриса Мария Шалаева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Шалаева

Актриса Мария Шалаева уехала из России после начала спецоперации. Как и где она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Шалаева

Мария Шалаева родилась 15 марта 1981 года в Москве.

После окончания школы поступила на актерский факультет ВГИКа. Однако на втором курсе была отчислена из-за прогулов и низкой успеваемости.

В кино Шалаева дебютировала в 2002 году в картине «Первокурсница». Также артистка снималась в проектах «Марш-бросок», «Бумер», «Одиссея 1989», «Повелитель эфира», «Вы не оставите меня», «Русалка», «Частный заказ», «Иное», «Братья Карамазовы», «Невеста любой ценой», «Мамы», «Некуда спешить», «Бесы», «Родина», «Красные браслеты», «Извращенцы», «Садко», «Училки в законе», «Ездок», «В активном поиске», «Клипмейкеры», «Барабашка» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 80 работ.

«Моя профессия — играть, а не ждать, пока именитый режиссер предложит серьезную роль. Я уже давно поняла, что никто особо не помнит, где тот или иной актер играл. Режиссер должен знать, что я блестящая артистка, красавица и прекрасно смотрюсь в кадре. А для этого мне нужно работать», — говорила Шалаева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Шалаева

Что известно о личной жизни Шалаевой

Мария Шалаева встречалась с оператором и одним из сотрудников съемочной группы фильма «Связной», создателем которого являлся режиссер Сергей Бодров — младший. Вся группа погибла при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году.

«Я должна была играть в картине Сергея Бодрова. Но сцены с моим участием планировали снимать в Москве. Родители Дани навсегда мои родные люди. Не нужно относиться к смерти как к трагедии, это скорее событие радостное. Потому что из нашего земного мира, где так много страданий, человек переходит туда, где ему будет намного лучше. А плачут люди на похоронах потому, что испытывают чувство вины», — комментировала артистка.

Спустя время у Шалаевой начались отношения с актером Дмитрием Шевченко, который был на 17 лет старше ее. Они познакомились на съемках картины «Однокурсница».

«Когда нас представили, я сказал: „Ничего, забавная“. На что она ответила: „Ты тоже прикольный чувак“. У нее тогда был молодой человек -- оператор Данила Гуревич. Но в 2002 году он погиб в Кармадоне вместе со съемочной группой Сергея Бодрова. Я и Оля Сутулова, самая близкая Машина подруга, поддержали ее, все время находились рядом. Ей нужно было выкарабкиваться из того состояния — Маша тяжело и долго свою потерю переживала. Постепенно из дружбы наши отношения переросли во что-то большее», — рассказывал артист.

В 2005 году у пары родился сын Нестор, но в итоге они расстались.

По данным СМИ, Шалаева также встречалась с актером Артуром Смольяниновым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов). Сами артисты информацию не подтверждали.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Смольянинов

В 2009 году Шалаева вышла замуж за композитора Ивана Лубенникова. В 2010 году у пары родилась дочь Евдокия. В 2016 году супруги развелись.

Почему Шалаева уехала из России

В 2022 году, после начала спецоперации, Мария Шалаева уехала в Париж. Свой отъезд она объясняла угрозой уголовного преследования из-за участия в акциях оппозиции.

«Мы с сыном оба были задержаны 27 февраля на шествии в годовщину убийства Бориса Немцова. Он подросток. После того как я пришла на заседание по делам несовершеннолетних, куда явились прокуратура и так далее, стало все понятно. Можно было еще три недели собираться и думать, подготовиться лучше. Но у меня было такое впечатление, что надо было просто собираться и уезжать», — говорила актриса.

По словам Шалаевой, Париж она выбрала из-за того, что у нее там живут родственники. Однако сначала ей пришлось несколько месяцев провести в Турции, а потом в Грузии, чтобы правильно оформить все документы, а затем получить визу.

«Почему Париж? Моя жизнь всегда была связана с этим городом. Когда-то хотела тут жить, но в 2000-х в России было больше заманчивых предложений. Сейчас хочу избежать статуса беженца, думаю, я могу использовать свой талант», — объясняла она в интервью Ксении Собчак.

Шалаева также отмечала, что до начала спецоперации «все было хорошо».

«До февраля 2022 года все было хорошо, а потом пришлось поменять жизнь. Эмиграция — это не травма. Не надо говорить, что уехавший человек принес себя в жертву и больше ничего не сможет сделать, — считает актриса.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Мария Шалаева

Чем сейчас занимается Шалаева

Мария Шалаева продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в грузинской драме «Пациент № 1».

В соцсетях актриса активно критикует спецоперацию и поддерживает тех, кто осуждает действия российских властей. При этом оппозиционера Алексея Навального она называла «героем нового времени».

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