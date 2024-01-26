Артур Смольянинов опять наговорил на статью: когда же это закончится?

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артур Смольянинов

Пранкеры Вован и Лексус продолжают исповедовать негодяев. Впрочем, для их нового клиента Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «негодяй» звучит даже слишком комплиментарно. Не его уровень. Как обычно, то сокровенное, о чем собеседник не рассказал бы и под пытками, здесь он выложил с большой охотой.

Видеозвонок от якобы главы офиса президента Украины Андрея Ермака застал Смольянинова в каком-то автомобиле в Риге. Все время беседы он старательно кивает головой, лишь дважды в изумлении выпучивает глаза. Видно, что сам факт внимания к своей персоне чрезвычайно ему льстит.

Псевдо-Ермак предложил Смольянинову выступить в крупных городах Украины в рамках проекта «Гражданин Поэт». Его слушателями, мол, станут поклонники в театральных вузах. Окончательно «поплыл» клиент, когда услышал, что и президент Украины «хотел бы принять в этом непосредственное участие». Действительно, памятуя о самых ярких выступлениях комика-президента, хотелось бы уточнить: будет ли на сцене рояль?

Против своих бывших друзей

Между тем слово за слово беседа перетекает в наименее приятную для Смольянинова фазу, когда вдруг прозвучало предложение выступить перед бойцами ВСУ. Однако абонент тут же почувствовал возможность поторговаться. Начал с того, что не готов, чтобы такое было «опубличено» (эксклюзивное выражение). Он долго и многословно намекает на то, что рассчитывает на помощь с получением гражданства и переездом семьи из России. Такое решение Смольянинов называет «под ключ» или «пакетным». Надо отметить, что красноречию актера не было предела. Он умудрился несколько раз прокрутиться вокруг этой темы, но так напрямую и не высказал своих требований. Вован и Лексус расшифровывали намеки, интерпретировали, додумывали, благо инициатива принадлежала им.

Совсем не понравилась клиенту идея оказаться в окопе на передовой, чтобы встретиться непосредственно с однокурсником «с той стороны». Речь, конечно же, шла о Сослане Фидарове, защищающем Донбасс, которого прежде Смольянинов грозился застрелить. Увидев замешательство актера, лже-Ермак поспешил успокоить, мол, речь не идет о прямом столкновении, а лишь о пропагандистском ходе.

С плохо скрываемой завистью беглец говорил и о других своих бывших коллегах. Федор Бондарчук, прославивший, к слову, Артура Смольянинова в фильме «9 рота», якобы формирует свою гражданскую позицию исключительно за «бабки». А у Машкова, который был ему старшим товарищем, вообще «возрастной психоз». «Ни принципов, ни убеждений — просто зомбирован». Так и хочется напомнить Артуру, что земля-то круглая, как добро, так и неблагодарность имеют свойство возникать в самый неожиданный момент.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Артур Смольянинов

Чего хочет бывший олигарх?

Но вот мы подходим к самой важной части беседы. Чтобы вызвать клиента на откровенность, Вован и Лексус устраивают небольшую провокацию. Равнодушно задают вопрос о взаимоотношениях с беглым олигархом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов): «Что там у вас за ссора?» И здесь Смольянинов, в первый раз за эту беседу выпучивая глаза и почти с обидой в голосе, начал рассказывать о том, как завтракал с Ходорковским на днях в Риге. Нарушив конфиденциальность рижского сговора, актер поделился идеями бывшего главы ЮКОСа и тут же выразил свое отношение к планам мятежного миллиардера.

Идеи Ходорковского о «возвращении территорий», «мы вернемся, мы захватим» актер называет химерой, утопией и философски заявляет: «Надо начинать с людей, а не с идей».

Короче говоря, стало очевидно уже не только нашим спецслужбам, но и всем интересующимся, что Ходорковский ведет активную подрывную деятельность в отношении нашего государства. В частности, он встречается с беглыми иноагентами и прочими релокантами, прощупывает их позицию и готовит к «забросу» обратно в Россию. Едва ли стоит объяснять, с какой целью. Любопытно, что, хотя Смольянинов и понимает, что такая деятельность будет хорошо оплачена, его не тянет на родину. Он сам признается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Смольянинов

Его слышно, а другие пока молчат

Естественно, через весь разговор с мнимым Ермаком сквозит неозвученная мольба: «Дайте мне и моей семье внятный статус, помогите с местом постоянной прописки». И все время складывается ощущение, что бывший герой «9 роты» никому не нужен. А как бы хотелось пригодиться, хоть в какой-нибудь роли.

Вдруг «Андрей Ермак» предлагает: «Можешь заняться у нас чем-нибудь интересным в подразделении по разработке дронов...» И тут Артур Смольянинов во второй раз выпучивает глаза.

Конечно, мелочность и трусость лиц, подобных новому клиенту Вована и Лексуса, ничего нового, кроме брезгливости и желания отряхнуться, не вызывает. И лишний раз доказывает, как хорошо, что эти персонажи находятся не здесь, среди нас, а там, где они реально никому не нужны. И хорошо, что их слышно. Гораздо хуже, что здесь, рядом с нами, могут быть и есть молчаливые соратники по духу, которые только и ждут своего часа.

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