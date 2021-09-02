Познер рассказал о самой близкой для себя национальности

Ведущий Первого канала Владимир Познер признался, что чувствует себя французом, когда находится во Франции. Так он ответил на вопрос поклонницы, какая национальность для него самая близкая. Ответ знаменитости появился в его Instagram-аккаунте.

Знаете, вот я сейчас нахожусь во Франции, отвечая вам. И чувствую себя абсолютно полностью, что я, скажем так, у себя, — рассказал Познер.

Он отметил, что в этой стране также встречается и с русскими друзьями, из-за чего отчасти чувствует себя русским человеком. Телеведущий также выразил мнение, что ощущение близости к той или иной национальности у человека возникает в то время, когда он говорит на другом языке. По его словам, язык может быть наиболее важным показателем в ощущении себя приверженным той или иной национальности.

Журналист добавил, что не может чётко сказать, в каких именно ситуациях он ощущает себя французом, а в каких — русским или американцем. Стоит заметить, что у Познера есть гражданство Франции, России и США.

Ранее телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему он живёт в России, несмотря на то что чувствует себя французом, жил в Нью-Йорке и имеет три гражданства (РФ, США и Франции).