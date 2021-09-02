Познер рассказал о самой близкой для себя национальности
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:41, 03 сентября 2021
Владимир ПознерФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ведущий Первого канала Владимир Познер признался, что чувствует себя французом, когда находится во Франции. Так он ответил на вопрос поклонницы, какая национальность для него самая близкая. Ответ знаменитости появился в его Instagram-аккаунте.
Знаете, вот я сейчас нахожусь во Франции, отвечая вам. И чувствую себя абсолютно полностью, что я, скажем так, у себя, — рассказал Познер.
Он отметил, что в этой стране также встречается и с русскими друзьями, из-за чего отчасти чувствует себя русским человеком. Телеведущий также выразил мнение, что ощущение близости к той или иной национальности у человека возникает в то время, когда он говорит на другом языке. По его словам, язык может быть наиболее важным показателем в ощущении себя приверженным той или иной национальности.
Журналист добавил, что не может чётко сказать, в каких именно ситуациях он ощущает себя французом, а в каких — русским или американцем. Стоит заметить, что у Познера есть гражданство Франции, России и США.
Ранее телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему он живёт в России, несмотря на то что чувствует себя французом, жил в Нью-Йорке и имеет три гражданства (РФ, США и Франции).