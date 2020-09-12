«Поддушил народ»: Охлобыстин прокомментировал протесты в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b3163aee-f53a-11ea-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иван Охлобыстин назвал всё происходящее в Белоруссии «запутанной историей». Он уверен, что смена Лукашенко повлечёт за собой для страны «гигантские проблемы».

И те, кто провоцирует цветные революции, не заботятся о жителях страны, втягивают их в конфликт, а потом отходят в сторону, оставляя страну «в разрухе», считает актёр.

И этим провокаторам плевать что на Белоруссию, что на Украину.

Конечно, Лукашенко крепко поддушил народ — сажали ни за что, перегибали на местах, но сельское хозяйство сохранил? Да. Кормят сами себя. Живут небогато, но при этом за последнее время многие отстроились, купили себе машины, — приводит аргументы Охлобыстин.

Самих белорусов актёр назвал людьми «добрыми, прекрасными и великолепными», но настолько же и неукротимыми, которых, как показывает история, ещё никто не победил. Они реально любят свою страну, у них сильная «IT-тусовка», они хорошо ко всем относятся и у них никогда не было национальных конфликтов, назвал плюсы соседей актёр.

По мнению сценариста и режиссёра, он не может поддерживать или отторгать Лукашенко, потому что не является гражданином этой страны.

Могу только сопереживать и надеяться, что не будет крови. Всё остальное — решать не мне. Морального права на это влиять у меня нет, — заключил Охлобыстин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что ему не нравится Новороссийск. По его словам, в том странном месте, где есть цементный завод, «никакой гламур не может прилепиться».