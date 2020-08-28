Охлобыстин назвал самый страшный город на юге РФ

https://static.news.ru/photo/783c80da-eb3b-11ea-b728-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что ему не нравится Новороссийск. По его словам, в том странном месте, где есть цементный завод, «никакой гламур не может прилепиться».

Самый страшный город из южных, прости меня, Господи, — цитирует актёра Lenta.ru.

Охлобыстин рассказал, что в детстве отдыхал на побережье Чёрного моря в пионерском лагере. Тот период он считает адом.

Нас выводили на Малую землю, в жару, в пыли, читали длинную лекцию про мужчину с бровями, Брежнева. Нам было тяжело, и мы хотели скорее вернуться назад, так как нам обещали мороженое, — отметил артист.

При этом у Охлобыстина остались самые приятные воспоминания о соседнем Геленджике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Охлобыстин во время режима самоизоляции написал пьесу «Пар». Предполагалось, что главную роль исполнит Михаил Ефремов, а постановщиком станет Гарик Сукачёв, рассказал автор. Однако творческие планы спутала смертельное ДТП с участием Ефремова. Автор отметил, что действие происходит в римском зале бани.