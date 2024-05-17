«Восхищаюсь молодыми солдатами ВСУ»: куда пропала актриса Ольга Куриленко

Фото: MichaelTimm/face to face/Global Look Press

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко — актриса и модель. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни, высказывалась ли артистка о спецоперации?

Чем известна Куриленко

Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске.

В 13-летнем возрасте она вместе с мамой переехала в Москву. В 16 лет переехала работать в Париж и вскоре подписала контракт с агентством Madison.

В 18 лет Куриленко была на обложках изданий Elle, Vogue, Madame Figaro и Marie Claire. Кроме того, она стала лицом нижнего белья Triumph, Lejaby, марки Bebe, косметической фирмы Clarins и Helena Rubinstein. Также модель участвовала в показах Roberto Cavalli и Kenzo и снималась для каталога Victoria's Secret.

«Я вышла из украинского рабочего класса и благодаря своему происхождению научилась трезво оценивать ситуацию. Я знаю, что такое реальная жизнь, и не собираюсь подменять ее несбыточными надеждами. Я умею различать, что ошибочно и что правильно», — отмечала Куриленко.

Также она строит актерскую карьеру. Куриленко снималась в картинах «Ларго Винч», «Перст любви», «Париж, я люблю тебя», «Хитмэн», «Опасные секреты», «Стены», «Город мечты», «Семь психопатов», «Обливион», «Человек ноября», «Двое со вселенной», «Смерть Сталина», «Переводчики», «Курьер», «Анатомия убийств», «Белый слон», «Эффект парадокса», «Госизмена» и других.

Артистка стала первой славянской актрисой, сыгравшей подругу Бонда. В фильме «Квант милосердия» Куриленко сама озвучивала свою роль.

Фото: FSN-B/filmstills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Квант милосердия»

«Камилла — нетипичная девушка Бонда. Она сильная женщина. В детстве пережила трагедию, потеряла семью, едва сама не погибла. И теперь месть — ее цель. Камилла умеет стрелять, драться, прыгать с парашютом. Она всю свою жизнь готовилась совершить возмездие и не собирается отступать от своей идеи ради Бонда», — рассказывала актриса.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Куриленко

С 2000 по 2004 год Ольга Куриленко была замужем за фотографом Седриком ванн Молем. В тот период она сменила украинское гражданство на французское.

С 2006 по 2007 год артистка была замужем за американским бизнесменом Демианом Габриэллом.

В 2015 году Куриленко родила сына Александра Макса Горацио от британского журналиста Макса Беница.

Спустя несколько лет Куриленко и Бениц расстались, и она начала встречаться с британско-аргентинским актером и режиссером Беном Курой, который был младше ее на девять лет. Однако в 2020 году пара распалась.

В 2021 году Куриленко заявляла, что хочет еще ребенка.

«Не знаю, с кем свяжу себя в жизни в будущем, но этот мужчина должен разделять мое желание завести еще одного ребенка. Я очень хочу, чтобы у моего сына были брат или сестра. Я была единственным ребенком в семье, и я это ненавидела. И не хочу допустить того же для Александра. Поэтому очень хочу снова стать матерью», — говорила она.

Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press Ольга Куриленко

Что Куриленко говорила об Украине и СВО

В 2020 году Ольга Куриленко оказалась в центре скандала: в соцсетях она заявила, что, несмотря на то, что ее отец считался украинцем, по результатам ДНК-текста у нее нет украинской крови. При этом актриса отметила, что среди ее предков были русские, белорусы и поляки.

«Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась», — написала она.

После этого под постом Куриленко появилось множество оскорблений от поклонников. Спустя время она удалила публикацию.

В 2022, после начала спецоперации, артистка выразила поддержку Украине.

«Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе. Такой ужас. Я глубоко сожалению о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми», — высказалась Куриленко в микроблоге.

Также она призывала помогать украинским детям, потерявшим родителям.

«Я понимаю страдания миллионов семей, включая мою семью, которую застали события на Украине. А теперь представьте себе страдания детей, которые совершенно одиноки. У них нет родителей, которые могли бы о них заботиться. Им нужна наша опека», — комментировала актриса.

Помимо этого, Куриленко отмечала, что восхищается украинцами, которые «сопротивляются России».

«Я восхищаюсь тем, что молодые украинцы воюют и сопротивляются России, несмотря ни на что», — заявляла она.

Фото: Claudio Onorati/Keystone Press Agency/Global Look Press Ольга Куриленко

Чем сейчас занимается Куриленко

Ольга Куриленко вместе с мамой и сыном живет в Лондоне и продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в проектах «Тайлер Рейк: Операция по спасению — 2», «Эффект парадокса», «О деньгах и крови» и «Будика: Королева воинов».

В 2024 году вышла картина «Резидент» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Громовержцы», «Охота на лис», «Медвежий сезон», «Истлевшие», «Глубинные империи», «Дуэль» и «Джейн Миллен» с Куриленко.

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