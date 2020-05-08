«Ни капли украинской крови»: Куриленко из-за травли рассказала о тесте ДНК

https://static.news.ru/photo/36c14b16-924b-11ea-bbe8-fa163e074e61_660.jpg Ольга Куриленко Фото: olgakurylenkoofficial/instagram.com

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко, оказавшись в центре скандала из-за поздравления с Днём Победы, неожиданно рассказала о своих корнях. В ответ на травлю со стороны украинцев из-за того, что считает «нашими» представителей всех республик бывшего СССР, артистка назвала себя славянкой.

Когда и это не помогло, 40-летняя уроженка Бердянска заявила, что по крови она относится к северо-западным соседям. «Девушка Бонда» добавила, что тест ДНК показал её принадлежность к другим странам, среди которых — Россия, Белоруссия и Польша.

Национальность определяют по крови, ведь, правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сори. Мне вообще-то всё равно. Но тест так показал. Я сама удивилась, — написала Куриленко в комментариях к своему посту, размещённому в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские пользователи соцсети возмутились публикацией Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днём Победы. Публикация была сделана накануне праздника. Некоторые из них даже заявили, что больше не считают актрису украинкой, и стали отписываться от её страницы.