Письмо Екатерины II о важности вакцинации от оспы выставили на торги

Аукционный дом MacDougall’s проведёт торги, на которых будет выставлено более 30 работ русских мастеров, среди которых портрету Екатерины Второй работы Левицкого, а также уникальное письмо российской императрицы о важности вакцинации, сообщил Первый канал. Общая стоимость лотов составляет семь миллионов долларов

20 апреля 1787 года Екатерина Вторая написала генерал-губернатору Малороссии графу Петру Румянцеву-Задунайскому о прививании от оспы.

...между прочими предметами должности Приказов общественного призрения губерний вам вверенных, один из главнейших почитаться должен заведение прививания оспы, которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет. Чтобы такое прививание учинилось общим повсюду..., — говорится в историческом документе.

Во время бушевавшей на тот момент эпидемии Екатерина не занималась написанием указов об обязательных прививках. Она подавала населению страны личный пример, привившись от больного оспой крестьянского мальчика. После чего было привито около 150 человек из ближайшего окружения правительницы.

Также на торги выставлен портрет императрицы кисти известного живописца Дмитрия Левицкого. Как сказано в сопроводительной подписи, это картина «из важной частной коллекции».

В числе редких экспонатов — договор России с Пруссией от 1714-го года. Выставленный на продажу документ является официальной ратифицированной российским монархом Петром Первым копией договора. В нём содержится список земель, которые по итогам Северной войны перейдут России и Пруссии. Письмо выставлено на акцион вместе с прижизненным портретом Петра.

Большая часть названных лотов находится в Лондоне, где и пройдут торги.

Ранее стало известно о том, что на аукционе Sotheby's за рекордные $35 млн был продан автопортрет Фриды Кало «Диего и я» . Эта сделка стала самой дорогой в категории работ латиноамериканских художников.