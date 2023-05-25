Пародист Песков рассказал, благодаря чему Тернер попала в Книгу Гиннесса Пародист Песков: Тернер завоевала публику благодаря необузданности на сцене и уникальной хореографии

Фото: Dave Parker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер

Американская певица Тина Тернер завоевала публику благодаря необузданности на сцене, своеобразной хореографии и любви к зрителям, рассказал NEWS.ru пародист, актер Александр Песков. Он подчеркнул, что именно поэтому артистке удалось собрать 188 тысяч человек на концерте в Рио-де Жанейро на стадионе «Маракана» 16 января 1988-го и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией.

Очень необычная пластика и хореография [у Тины Тернер]. Она была действительно мировой звездой за счет ее необузданности на сцене, в хорошем смысле, подачи песенного материала, энергетики. Не зря она попала в Книгу рекордов Гиннесса как артистка, собравшая 200 тысяч человек на стадионе. Представляете, какая энергетика должна быть? Я видел этот концерт. Подача — глаз не оторвать. Божий дар, — подчеркнул Песков.

Собеседник добавил, что ему как пародисту всегда очень интересно работать над образом Тины Тернер, подобные номера всегда проходят на ура.

Работать ее было всегда трудно — за три минуты нужно было выплеснуть, как сольный концерт Тернер. Я, честно сказать, ставил в программу ее, когда программа была, мягко говоря, торжественной, на сольных концертах. Как украшение большого сольного концерта, безумное украшение программы, в хорошем смысле, — резюмировал Песков.

Тернер умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии. Она была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности. Свою карьеру она начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году ее ввели в Зал славы музыки Мемфиса. Одна из ее самых известных песен — The Best, а также Proud Mary.

Певица Анита Цой рассказала NEWS.ru, что Тернер была легендарной артисткой, которая разрушила все стереотипы о том, что шоу-бизнес только для молодых. Она призналась, что американская исполнительница была ее кумиром. Цой отметила, что, несмотря на сложную судьбу, в 45 лет Тернер смогла выбраться на большую сцену.