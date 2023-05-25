Американская певица Тина Тернер завоевала публику благодаря необузданности на сцене, своеобразной хореографии и любви к зрителям, рассказал NEWS.ru пародист, актер Александр Песков. Он подчеркнул, что именно поэтому артистке удалось собрать 188 тысяч человек на концерте в Рио-де Жанейро на стадионе «Маракана» 16 января 1988-го и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией.
Очень необычная пластика и хореография [у Тины Тернер]. Она была действительно мировой звездой за счет ее необузданности на сцене, в хорошем смысле, подачи песенного материала, энергетики. Не зря она попала в Книгу рекордов Гиннесса как артистка, собравшая 200 тысяч человек на стадионе. Представляете, какая энергетика должна быть? Я видел этот концерт. Подача — глаз не оторвать. Божий дар, — подчеркнул Песков.
Собеседник добавил, что ему как пародисту всегда очень интересно работать над образом Тины Тернер, подобные номера всегда проходят на ура.
Работать ее было всегда трудно — за три минуты нужно было выплеснуть, как сольный концерт Тернер. Я, честно сказать, ставил в программу ее, когда программа была, мягко говоря, торжественной, на сольных концертах. Как украшение большого сольного концерта, безумное украшение программы, в хорошем смысле, — резюмировал Песков.
Тернер умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии. Она была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности. Свою карьеру она начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году ее ввели в Зал славы музыки Мемфиса. Одна из ее самых известных песен — The Best, а также Proud Mary.
Певица Анита Цой рассказала NEWS.ru, что Тернер была легендарной артисткой, которая разрушила все стереотипы о том, что шоу-бизнес только для молодых. Она призналась, что американская исполнительница была ее кумиром. Цой отметила, что, несмотря на сложную судьбу, в 45 лет Тернер смогла выбраться на большую сцену.
Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press
Американская и швейцарская певица Тина Тернер
Фото: KEYSTONE /Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская и швейцарская певица Тина Тернер
Фото: Gary Gershoff/MediaPunch/Global Look Pres
В 1976 году Тина Тернер стала сольной исполнительницей
Фото: Ron Wolfson/Rock Negatives/Global Look Press
Тина Тернер обладательница восьми премий «Грэмми»
Фото: United Archives/kpa Publicity/Global Look Press
В 1985 году Тина Тернер снялась в фильме «Безумный Макс»
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер выступает с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, 1996 год