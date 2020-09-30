Памятник Гарри Поттеру открыли в Лондоне

https://static.news.ru/photo/416d39d8-039a-11eb-9fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Pepler/Pinpep/Global Look Press

На площади Лестер-сквер в Лондоне открылся памятник знаменитому герою книг британской писательницы Джоан Роулинг — волшебнику Гарри Поттеру.

Памятник работы польского скульптора Анджея Шимчика представляет собой сцену из фильма «Гарри Поттер и философский камень», где волшебник играет в квиддич. Образ Поттера запечатлён скульптором с актёра Дэниэла Рэдклиффа, которого прославила эта роль, сообщает РИА Новости.

Таким образом, памятник появился неподалеку от кинотеатра Odeon, в котором 19 лет назад состоялась премьера первого фильма о Поттере. Интересно, что отныне Гарри Поттер — это часть своеобразной британской «аллеи героев» — проекта «Сцены на площади», в рамках которого к 2023 году там должны появиться памятники, представляющие выдающиеся фильмы столетия.

Сейчас на площади Лестер-сквер уже «гуляют» Бэтмен, мистер Бин, кролик Багз Банни, а также Мэрри Поппинс и медвежонок Паддингтон.

Как сообщал NEWS.ru, в начале сентября сервис Avito заявил, что серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере стала самым популярным книжным запросом среди пользователей сервиса объявлений.

Сеттинг о Гарри Поттере до сиз пор настолько популярен, что компания Warner Bros. Entertainment заявила о планах открыть в Японии тематический парк развлечений по мотивам серии книг Роулинг.