Основатель группы «Смысловые галлюцинации» вышел из комы

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин вышел из комы в больнице Екатеринбурга. Об этом сообщил его брат Тимофей Е1.RU.

Собеседник издания рассказал, что у Бурдина очень сильное поражение лёгких, он ещё на ИВЛ, хотя и находится в сознании. Врачи прогнозов не дают.

Недомогание он неделю назад почувствовал, но не было явных респираторных симптомов, и поэтому он не обратился к врачу. А в четверг уже не вставал, и вызвали скорую. Увезли в реанимацию, в пятницу уже сообщили, что он на ИВЛ и без сознания, — сказал брат Бурдина.

У основателя «Смысловых галлюцинаций» было выявлено 80% поражения лёгких, но коронавирус пока не подтверждён.

Ранее сообщалось, что Бурдин в крайне тяжёлом состоянии впал в кому.

Ранее стало известно, что учёные сравнили проявления постковидного синдрома у болевших полгода и год назад. Спустя 12 месяцев после выздоровления проблемы со здоровьем остались у 49% пациентов. Почти каждый третий страдает от одышки, каждый пятый — от усталости и слабости в мышцах, каждый четвёртый — от депрессии. Спустя год вернулись к обычной жизни и работе 88% переболевших.