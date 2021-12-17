«Очень-очень женщина»: Богомолов рассказал, какой бывает дома Собчак

Константин Богомолов рассказал о своей личной жизни и отношении к супруге Ксении Собчак, с которой живёт два года. Режиссёр дал откровенное интервью Ирине Безруковой на YouTube-канале «Начало».

В частности, Богомолов ответил , какой бывает дома строгая и холодная на публике телеведущая.

Она женщина, очень-очень женщина. И эта женская составляющая не отменяет в ней профессиональных качеств. Как и в любом человеке, в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света. Ксения прекрасная женщина. Мне это в ней нравится. А уж какой она человек, я тоже могу говорить бесконечно, — сказал Богомолов.

Режиссёр отметил, что они с Ксенией «безумно похожи» и им очень интересно друг с другом. Но пока ещё, отмечает режиссёр, он остаётся человеком скрытным. И не потому, что он не доверяет жене, — дело в нём самом и привычке решать проблемы самостоятельно.

Я очень многие вещи предпочитаю решать в себе. Потому что когда ты исповедуешься, делишься чем-то, есть ощущение, что ты обременяешь другого. Это скорее проблема, что я не доверяю. Близкий человек может испытывать радость, помогая мне или выслушивая. Но с этим тоже надо работать. Это вопрос доверия. Не думаю, что я все могу доверить близкому человеку, не потому что не доверяю. Я привык сам решать всё это. Не уверен, что другому это может быть вообще интересно, — признался Богомолов.

Однако, уточняет муж Собчак, супруге удаётся находить к нему подход и он постепенно раскрывается.

Ранее телеведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак позавидовала жене экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса писательнице Авдотье Смирновой. Супруга функционера призналась, что её муж является очень заботливым, нежным и романтичным человеком, принимающим активное участие в жизни своей возлюбленной.