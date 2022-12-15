«Нужно навести порядок»: в ГД решили положить конец скандальным телешоу Депутаты ГД Бурляев и Нурбагандов раскритиковали показ развлекательных программ во время СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Борисов

Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Нурбаганд Нурбагандов и депутат ГД, член Патриаршего совета по культуре Николай Бурляев заявили NEWS.ru, что в нижней палате парламента «ведется разговор» о запрете скандальных телешоу. По мнению Нарбагандова, на телевидении «нужно навести порядок». Как уточнил Бурляев, начать «вычищение культуры» следует с государственных телеканалов, которыми «всё еще руководят патриоты своих капиталов и латентные русофобы».

Комментируя возвращение в эфир Первого канала ток-шоу «Пусть говорят», Нурбагандов посетовал, что «вместо того чтобы рассказывать о подвигах героев СВО, по телевизору показывают программы про инопланетян». НЛО и возможное общение землян с инопланетными цивилизациями было темой одного из первых выпусков «Пусть говорят» после длительного перерыва. Телеобозреватель Александр Мельман связал решение Первого канала возродить шоу «Пусть говорят» с попыткой «купировать негативные экспертные оценки про СВО».

Однако Нурбаганд Нурбагандов напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин «регулярно говорит о необходимости появления передач патриотической направленности и патриотического кино». Он заверил, что «власть настроена серьезно», и допустил запрет телешоу.

Запретить вот эти скандальные шоу, об этом ведется разговор. Возможно, мы к этому в скором будущем придем. Нужно порядок навести, в том числе на телевидении, — подчеркнул Нурбаганд Нурбагандов.

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» народный артист РФ Николай Бурляев заявил, что согласен с коллегой. Парламентарий назвал развлекательные шоу, выходящие в телеэфир в период проведения специальной военной операции на Украине, «инерцией либерального болота».

Это инерция либерального болота, из которого мы не можем так быстро выбраться. Потому что на руководящих постах, в том числе на телевидении, остались прежние чиновники-русофобы-либералы. В существующих реалиях вычищение нашей культуры, и телевидения в том числе, превращается в длительный процесс, — отметил Николай Бурляев.

Депутат процитировал слова президента Владимира Путина о том, что в рамках СВО «Россия борется против навязываемого Западом откровенного сатанизма». Бурляев напомнил, что недавно он возглавил новую структуру — Культурный фронт России. Одной из целей организации он назвал «вычищение госструктур, в которых патриоты своих капиталов и латентные русофобы всё еще занимают руководящие посты».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов с помощником на фоне портрета Героя России Магомеда Нурбагандова

Свое мнение о развлекательных телевизионных программах депутаты озвучили во время посещения выставки художницы из Донбасса Татьяны Пономаренко-Левераш «ГЕРОИческая летопись: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции». Она открылась в Госдуме на днях и была приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря. Одной из представленных работ стал портрет сына Нурбаганда Нурбагандова Героя России Магомеда Нурбагандова. В 2016 году на работавшего полицейским Нурбагандова-младшего и его товарищей напали бандиты. Преступники попытались заставить его призвать друзей покинуть службу в правоохранительных органах и снимали происходящее на видео. Однако Нурбагандов отказался выполнить требования злоумышленников и произнёс: «Работайте, братья». После этой фразы он был застрелен.