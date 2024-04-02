«Нет выхода»: Яковлева о жизни театра после смерти Ширвиндта Актриса Яковлева: Театр сатиры должен двигаться дальше после смерти Ширвиндта

Артисты Московского академического театра сатиры должны двигаться дальше после смерти президента Александра Ширвиндта, поскольку у них нет другого выхода, заявила в беседе с NEWS.ru народная артистка России Алена Яковлева. По ее словам, с уходом режиссера необходимо смириться и продолжать заниматься делом.

А у нас есть какой-то другой выход? У нас нет выхода. Мы должны двигаться дальше, это жизнь: потери, приобретения. С этим надо смириться и жить дальше, и заниматься делом, — ответила Яковлева на вопрос, как Театр сатиры учится жить без Ширвиндта.

Актриса добавила, что в Театре сатиры служили невероятные артисты нашего времени: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин и многие кумиры СССР. Она подчеркнула, что был период, когда люди занимали место в очереди перед театром с ночи, чтобы купить билеты на спектакли. Яковлева назвала Театр сатиры уникальным учреждением.

Ранее художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о совете, который в свое время дал ему Ширвиндт. По словам актера, президент Театра сатиры призвал его «закреплять великие деяния вчерашних в сознании нынешних». Машков также назвал Ширвиндта олицетворением прекрасного и легкого, добавив, что каждый стремился достать до его таланта.