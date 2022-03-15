Названа причина плакатного демарша сотрудницы Первого канала

Из-за событий на Украине редактор Марина Овсянникова испытывала постоянный стресс и «ходила сломленная», рассказал источник NEWS.ru на Первом канале. По мнению коллег, у женщины, ворвавшейся накануне в прямой эфир программы «Время» с антивоенным плакатом, «сдали нервы».

Новостные передачи — это и в обычное время напряжённый график, а сейчас тем более идёт огромная нагрузка на психику. Во время спецоперации на Украине журналисты ведущих СМИ находятся, по сути, на передовой. Марина ходила сломленная в последнее время, мы списывали это на усталость и недосып. Мы, её коллеги, считаем, что у Марины сдали нервы, — рассказал сотрудник Первого канала.

Ранее диктор ЦТ Евгений Кочергин заявил NEWS.ru, что генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту следует уволить Марину Овсянникову. Он считает, что та специально выбрала момент, действовала со злым умыслом и «подставила всю страну». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал появление девушки с плакатом в эфире Первого канала хулиганством.

Накануне Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой. Следователи выясняют наличие состава преступления в её действиях. Отмечается, что административное дело в отношении сотрудницы канала возбуждать не стали.

Инцидент на Первом канале произошёл вечером 14 марта. Во время прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с антивоенным плакатом. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала. Её задержали и доставили в отдел полиции «Останкино». Первый канал начал проверку в связи с произошедшим.