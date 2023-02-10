«Начали войну с памятниками»: Песков о разрушенных за рубежом монументах Песков: решение об установке снесенных за рубежом памятников принимают местные власти

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Решение о восстановлении в России памятников, демонтированных за рубежом, зависит от городских властей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что привезти монументы в РФ пока не получилось, сообщает РИА Новости.

Это зависит от исполнителей. Вы знаете, что памятники устанавливают городские власти. Вы знаете, что очень много разных наших организаций обращались к властям тех стран, которые начали войну с памятниками, пытаясь эти памятники как-то получить нам в руки, но до сих пор, по-моему, это никому не удавалось, — сказал Песков.

Ранее в Киеве демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, а также советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову. Кроме того, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

Внук советского генерала армии Николая Ватутина Александр назвал изуверством снос памятника полководцу — освободителю Киева в украинской столице.