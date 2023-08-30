Миронова и Ахеджакова рыдают, сын в слезах: скорбные фото похорон Панфилова Режиссер скончался в 89 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня состоялось прощание с российским режиссером Глебом Панфиловым. Кинодеятель скончался в субботу, 26 августа. В мае он был госпитализирован и доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы. Оттуда его перевели в столичный Институт имени Склифосовского, где он продолжил лечение.

Знакомые, друзья, родственники и другие артисты собрались в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря, чтобы проводить Панфилова в последний путь.

«По-настоящему талантливый и идейный человек. В его картинах это есть. Его работы „В огне брода нет“ и „Начало“ — это человеческие картины», — так высказался о Панфилове режиссер Карен Шахназаров.

Актриса Мария Миронова отметила в разговоре с NEWS.ru, что отношения покойного режиссера и Инны Чуриковой — история фантастической любви. По ее словам, она всегда восхищалась их парой

«Таких историй фантастической любви очень мало. Больше нет таких близких мне по духу людей, такой пары в современном искусстве, такого примера света, порядочности и чистоты, уникального человеческого свечения. <...> Это абсолютная пара кристальной чистоты и красоты», — подчеркнула актриса.

На прощании Миронова поддерживала Лию Ахеджакову. Обе актрисы плакали. Сын Панфилова Иван с прессой не общался и скрывал слезы под темными очками. Режиссера похоронят рядом с его женой Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Он пережил супругу лишь на семь месяцев.

Кадры с прощания с Панфиловым — в фотогалерее NEWS.ru.