Михалкова и Шукшину заподозрили в лицемерии после слов об «Оскаре» Кинокритик Григорьев заподозрил Михалкова и Шукшину в лицемерии после слов об «Оскаре»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, говоря о том, что российские фильмы не стоит выдвигать на «Оскар», наверняка сам был бы не против принять участие в престижной кинопремии мира, заявил NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. Аналогичного мнения собеседник придерживается и в отношении Марии Шукшиной, которая согласилась с мнением режиссера. Григорьев считает, что политику ни в коим случае нельзя смешивать с искусством.

Я думаю, наше кино давно вышли за рамки персоналий Никиты Михалкова и Марии Шукшиной. Надо спрашивать других участников этого вида искусства. Я думаю, они были бы совершенно не против принять участие в отборе своего фильма в комиссии Оскара. И вообще наши фильмы, получившие Оскар и другие международные призы, например, «Москва слезам не верит» и принимавший участие в Венецианском кинофестивале фильм Натальи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал», представляют большой интерес для зрителя, потому что это хорошее кино, — сказал Григорьев.

По мнению кинокритика, не нужно допускать повторения «железного занавеса». Кино — это искусство, которое прокладывает мостики между людьми и мирами вне зависимости от политики и конфликтных ситуаций.

Нам не нужна дружба с нормальными людьми по всему миру, если абстрагироваться от политики? Мне кажется, это не совсем здоровая ангажированность, может это эмоциональное состояние было у господина Михалкова и у Шукшиной. Хорошенько подумав, они согласятся с позицией, что кино должно работать на обмен культурными связями, — надеется Григорьев.

Он подчеркнул, что в кино «не надо ничего мешать», так как это искусство является универсальным языком общения в современном мире. Если российская картина будет номинирована на «Оскар», можно будет только порадоваться.

Что значит наши фильмы не надо отправлять на «Оскар»? А как Netflix купил «Мажора» для всего мира, «Машу и Медведь» по всему миру показывают, в Японии любят «Чебурашку». А зачем им Пушкин, Достоевский? Давайте тогда не разрешать им читать русскую литературу, смотреть наше кино, слушать нашу музыку. Это путь в никуда. Никита Сергеевич всегда любил дружбу с американскими актерами, возил к себе на дачу Николсона. Не надо переходить какие-то буйки, — подытожил Григорьев.

Михалков сообщил, что российский фильм не стоит выдвигать на американскую премию «Оскар». Режиссер назвал эту инициативу бессмысленной из-за отношения США к России. По мнению актрисы Марии Шукшиной, чтобы российское кино могло претендовать на «Оскар», оно должно соответствовать определенным «радужным» требованиям инклюзивности, а для этого стране придется отказаться от собственной патриотической концепции. Россия освобождается от западного культурного гнета, поэтому выдвигать отечественные ленты на кинопремию в нынешних условиях было бы странно.