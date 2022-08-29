Шукшина: российское кино не может следовать «радужным» требованиям «Оскара»

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Чтобы российское кино могло претендовать на «Оскар», оно должно соответствовать определенным «радужным» требованиям инклюзивности, а для этого стране придется отказаться от собственной патриотической концепции, заявила актриса Мария Шукшина. По ее словам, Россия сейчас освобождается от западного культурного гнета, поэтому выдвигать отечественные ленты на кинопремию в нынешних условиях было бы странно, пишет «Царьград».

То есть нам тогда для участия в этом конкурсе обязательно нужно будет соответствовать этим условиям, — пояснила актриса.

Шукшина напомнила, что претендентов на кинопремию отслеживают по выполнению «нормативов» по расе, полу и сексуальной ориентации.

Как отметила артистка, сейчас необходимо продвигать отечественные фильмы с родными русскому человеку ценностями и взглядами. Она убеждена, что молодежь нужно воспитывать на патриотических фильмах, как это было в Советском Союзе.

Глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков ранее сообщил, что российский фильм не стоит выдвигать на американскую премию «Оскар». Режиссер назвал эту инициативу бессмысленной из-за отношения Америки к России.

Номинант на премию «Оскар» аниматор Константин Бронзит в свою очередь заявил, что искусство не должно участвовать в политических разборках, поскольку оно служит совсем иным целям. В связи с этим, он отметил, что от отсутствия номинанта из России Академия кинематографа не пострадает, ей «глубоко на это плевать».