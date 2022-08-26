«Глубоко плевать»: номинант на «Оскар» оценил идею бойкотировать премию Аниматор Бронзит: отсутствие номинанта из России не отразится на премии «Оскар»

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Искусство не должно участвовать в политических разборках, так как оно служит совсем иным целям, считает номинант на премию «Оскар» в 2019, 2016 и 2009 годах, аниматор Константин Бронзит. Он отметил, что от отсутствия номинанта из России Академия кинематографа не пострадает, так как ей «глубоко на это плевать», пишет Lenta.ru.

Если кто-то считает, что этим жестом он укусит, ущипнет Академию кинематографических наук в Америке, то это заблуждение. Академия просто не заметит. Ей глубоко на это плевать: не хотите — не присылайте. От Академии не убудет. Убудет от нас, — убежден аниматор.

Бронзит напомнил, что на момент начала спецоперации российский анимационный фильм «БоксБалет» был в номинации на «Оскар». Его не сняли с конкурса по политическим причинам, и никаких санкций к нему не применяли.

Глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков ранее заявил, что России не стоит выдвигать свой фильм на американскую премию «Оскар». Режиссер назвал эту инициативу бессмысленной, так как Россия будет представлять свой фильм в стране, которая, по сути, отрицает ее существование. За выдвижение отечественных фильмов на «Оскар» отвечает специальный российский оскаровский комитет, из которого Михалков вышел.