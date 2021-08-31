«Михалков не хочет»: Садальский рассказал, почему не стал народным артистом

Советский и российский актёр Станислав Садальский рассказал NEWS.ru, почему не стал народным артистом России. Он пробовал подать документы на получение этого звания, однако, по его словам, их «выбросил» председатель Союза кинематографистов РФ известный актёр и кинорежиссёр Никита Михалков.

Меня просто заколебали. Я не хотел этого звания. Звонит Гущина (старший консультант Гильдии актёров Союза кинематографистов России. — NEWS.ru), говорит: «Сдавайте документы». Я говорю: «Да мне не нужно, я этого абсолютно не хочу». Тем более мне уже давал [народного артиста] Ельцин. Были подписаны 30 лет назад все документы. Мои документы Михалков выбросил и не отправил в Минкульт, — заявил Садальский.

Он отметил, что просить Министерство культуры присвоить звание народного артиста — это «всё равно, что в прачечную обращаться». Садальский пояснил: постоянно находятся люди, которые выступают против награждения не просто талантливых людей, а личностей.

У меня были все необходимые документы, и Михалков сказал: «Выброси». Михалков не хочет, а он там лоббирует. И там масса таких людей. Я дружил с Люсей Нарусовой (мать Ксении Собчак, член комитета Совета Федерации по образованию и науке. — NEWS.ru). Она лично отдала Путину документы. Он сказал подписать, а у меня были плохие отношения с Волошиным (в те годы был руководителем Администрации президента. — NEWS.ru). Волошин документы снова выбросил. Это всё личное. И у нас у всех так, — добавил актёр.

Недавно телеведущий Андрей Малахов предпринял попытку помочь Станиславу Садальскому получить звание народного артиста России, направив в наградной отдел соответствующее ходатайство. Малахов отметил талант, чувство юмора и любовь Садальского к профессии актёра. Однако и эта попытка не увенчалась успехом.

Личный архив

Теперь Садальский заявляет, что вообще не нуждается в звании народного артиста России. И это при том, что он является заслуженным артистом РСФСР (1991), народным артистом Грузии (2007) и народным артистом Чувашской Республики.

Не хочу этого звания, потому что это абсолютно не важно. Это всё филькина грамота, — заключил Садальский.

Ранее Садальский объяснил NEWS.ru, почему заслуженному артисту РФ Владимиру Конкину не дают звание народного артиста.