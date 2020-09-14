МХАТ имени Горького откроет сезон спектаклем о Дунаевском «Красный Моцарт»

https://static.news.ru/photo/bebcafe0-f67a-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьерой спектакля о композиторе Исааке Дунаевском открывает свой сезон МХАТ имени Максима Горького. Постановка задумана в жанре музыкальной комедии и называется «Красный Моцарт». Показы состоятся 17 и 18 сентября.

Авторами спектакля стали драматург Дмитрий Минчёнок, режиссёр Рената Сотириади и художник-сценограф Борис Краснов. Они, как отмечается в пресс-релизе театра, «поднимают актуальный сегодня вопрос о взаимоотношениях власти и культуры». В главных ролях: Сергей Шакуров, Ирина Линдт, Елена Терентьева, Максим Дахненко и Тимур Дружков. Хиты композитора прозвучат в исполнении оркестра Воздушно-космических сил России.

Премьера приурочена к году 120-летия со дня рождения и 65-летия со дня смерти Дунаевского. Помимо спектакля театр подготовил выставку, посвящённую композитору, а также актрисе Любови Орловой. Экспозиция работает ежедневно.

Также театр сообщает, что теперь станет работать в формате «культурно-просветительского кластера». Он будет открыт с 10 утра, сюда можно будет прийти «поработать за столиком на открытом балконе с видом на Тверской бульвар, выпить кофе, купить подарок в магазине и посетить самые разные мероприятия: читки, поэтические вечера, лекции, мастер-классы».

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