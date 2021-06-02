Лоза объяснил фразу ЧАЙФа «а по щекам хлещет лоза, возбуждаясь на наготу»

https://static.news.ru/photo/897cc904-c394-11eb-84bf-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Лоза/vk.com

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru объяснил фразу группы ЧАЙФ «а по щекам хлещет лоза, возбуждаясь на наготу». В Интернете люди долго искали объяснение этого странного словосочетания, но так и не нашли, оставшись с открытым вопросом: «Это бессмысленный набор слов или насмешка над Юрием Лозой?»

Артист признался, что саму песню «Не спеши», откуда эта строчка, он не знает.

Ну, саму строчку я знаю. Видите как, а песню даже не слышал. Смотрите, здесь «лоза хлещет» — это, конечно же, хлещет не Лоза Юрий, а лоза — растение, — сказал он.

Лоза также объяснил, почему, если это не отсылка к нему, в этих словах не прослеживается никакого смысла: ведь, лоза — это разновидность стебля, и она не может возбуждаться на наготу.

Понимаете, в чём дело? В основном у всех рокеров все тексты похожи на случайный набор слов. То есть вот, если вы возьмёте генератор случайных слов, то сможете получить какой-то рок-текст. Осмысленные тексты у них про любовь в основном, и то они очень примитивные. <...> Текст, который вы мне сейчас озвучили, — это тоже просто набор слов и фраз, — объяснил Лоза.

Певец при этом отметил, что это не говорит ничего плохого о группе ЧАЙФ, потому что такова специфика жанра рок.

Это не плохо и не хорошо — это данность. Не надо думать, что я сейчас критикую кого-то. Им и не нужен смысл в песнях, — заключил исполнитель.

Ранее сообщалось, что музыкант в беседе с NEWS.ru осудил экс-участницу группы SEREBRO Ольгу Серябкину за её высказывание о мэтрах эстрады. Певица считает, что Валерия Леонтьева, Олега Газманова и Николая Расторгуева уже пора отправить «на покой» из-за возраста. Лоза мнение 36-летней звезды не разделяет.