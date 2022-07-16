Лепсу — 60. Юбилейная галерея исполнителя хитов «Натали» и «Рюмка водки»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Лепс отмечает своё 60-летие 16 июля 2022 года

16 июля певцу Григорию Лепсу исполняется 60 лет. Артист известен такими хитами, как «Рюмка водки на столе», «Натали», «Я тебе не верю» (в дуэте с Ириной Аллегровой), «Она не твоя» (дуэт со Стасом Пьехой), «Разные люди», «Роковая любовь» и другими.

Григорий Лепс родился в Сочи. Учился в школе хуже среднего, по собственному признанию, педагоги называли его «двоечником проклятым». Увлекался футболом и музыкой, играл в школьном ансамбле. Музыкальную карьеру начинал в ресторанах и на танцплощадках Сочи. В 30 лет переехал в Москву. По словам самого Григория Лепса, в столицу отправился «не за славой как таковой. Просто уже понимал, что если останусь петь в ресторанах Сочи, то выдохнусь как артист».

В 1995 году выпустил дебютный альбом «Храни Вас Бог», песня из которого «Натали» быстро приобрела популярность. Выступал наставником шоу «Голос» на Первом канале, в четвёртом сезоне участник команды Лепса иеромонах Фотий занял первое место.

В 2013 году Министерство финансов США обвинило артиста в причастности к «постсоветской мафии» — сам Григорий Лепс отреагировал на это с юмором. Он объяснил, что ни счетов, ни недвижимости в США у него нет.

В 2019 году хит «Рюмка водки на столе» Григория Лепса подтвердил его статус одного из главных певцов России.

Накануне 60-летнего юбилея Григорий Лепс ездил в Донбасс, где выступил перед военнослужащими — участниками СВО России на Украине. А также представил официальный релиз песни «Я не узнал бы о любви», которую исполнил на своем юбилейном концерте в «Лужниках» 15 июля 2022 года. В тот же день президент РФ Владимир Путин присвоил певцу звание народного артиста России.