Леонтьев, смерть сына, хорошая пенсия: как живет актриса Людмила Хитяева

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Людмила Хитяева

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева в последний раз снималась в кино в 2011 году. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Хитяева

Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде. Училась в Нижегородском театральном училище.

В кино актриса дебютировала в 1957 году в картине «Тихий Дон». Также она снималась в проектах «Поднятая целина», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Евдокия», «Цыган», «Подвиг на шоссе», «Горожане», «Пока бьют часы», «У матросов нет вопросов», «Вагон», «Покаянная любовь», «Хлеб той зимы» и других.

Всего в фильмографии Хитяевой более 40 работ.

Что известно о личной жизни Хитяевой

Первым мужем Людмилы Хитяевой был актер Александр Белокринкин. В браке родился сын Павел.

«С первым мужем я рассталась из-за сплетен. Я наслушалась всякого, разум затуманился. Лишь через некоторое время я поняла, что он был не виноват. Помню: когда мы разводились, он пришел в ЗАГС ужасно похудевший. У меня был ком в горле», — признавалась Хитяева.

Вторым супругом артистки стал хирург Борис Якобсон. Однажды Хитяева вернулась с работы раньше запланированного времени и застала его с любовницей.

«Мы серьезно поговорили. Я сказала, что могла бы простить ему даже измену. Меня возмутило, что он привел женщину именно в семейный дом», — вспоминала она.

В тот момент Хитяева была беременна. Она сделала аборт.

«Я не могу этот грех замолить, страдаю от этого до сих пор», — говорила артистка.

20 лет Хитяева прожила с каскадером и постановщиком Валерием Леонтьевым, который был на 10 младше ее. Ради актрисы мужчина развелся с женой.

Леонтьев хотел узаконить отношения с Хитяевой, но она предпочла сожительство. Родить ему ребенка она не смогла из-за осложнений, возникших из-за аборта. Спустя время каскадер ушел от актрисы к молодой возлюбленной.

«С Валерой мы расстались лучшими друзьями, со стороны могло показаться, что мы брат и сестра», — комментировала Хитяева.

После этого она восемь лет строила отношения с музыкантом Андреем, который был младше ее почти на 13 лет.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Валерий Леонтьев и его жена, киноактриса Людмила Хитяева

Что известно о состоянии здоровья Хитяевой

В 2022 году Людмила Хитяева попала в больницу после травмы головы. Тогда экс-возлюбленный артистки Валерий Леонтьев сообщил, что ее состояние удовлетворительное.

«Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо. Она в больнице не хочет оставаться», — говорил он.

Что за трагедия произошла в жизни Хитяевой

В 2023 году умер сын Людмилы Хитяевой Павел. Ему было 69 лет.

«У Паши было больное сердце. Он долго работал в Таиланде в российском посольстве. Потом занялся бизнесом, правда, не очень успешно. Там климат тяжелый. Он надорвал здоровье работой», — делилась актриса.

Хитяева считает, что самочувствие наследника ухудшилось из-за его любовницы.

«У меня было плохое предчувствие. Когда его дама вошла к нам в дом, я сказала, что пришла беда. Но это был выбор моего сына. Она киевлянка, манекенщица. Никогда не работала, умела только брать и ничего не давала взамен. Мне не сделала ничего плохого, но на него очень плохо влияла. Увела его из семьи. Хотя он был женат», — признавалась она в программе «Жизнь и судьба».

Чем Хитяева занимается сейчас

Последний раз Людмила Хитяева снималась в кино в 2011 году — тогда вышел сериал «Бабье лето» с ее участием.

«Предложений — огромное количество. Но я говорю: „Ребята, у меня за плечами столько картин, я уже наигралась. Играйте сами“. Есть творческие встречи, которые проходят на ура, всегда полные залы. Кого мне играть? Маму киллера? Одной актрисе, которая играла классику, костюмные роли, утонченных героинь, предложили сыграть алкоголичку. Это унижение нашего поколения», — рассказывала она.

Артистка отмечала, что соглашается на участие в шоу, если «тема интересная».

«Соглашаюсь, когда тема интересная. А идти туда, где просто болтают, — это не для меня. Наслаждаюсь чтением, общением с друзьями. Собой занимаюсь — иду сделать массаж, прическу, привести себя в порядок. Звонят: „У нас такая-то передача. Когда вы придете?“ Если ты хочешь рассмешить Бога — расскажи о своих планах. Я никогда не говорю», — признавалась Хитяева.

Также актриса рассказывала, что живет на свою пенсию в 55 тысяч рублей и ни в чем не нуждается.

«У меня очень хорошая пенсия. Я всем довольна. Обычно жалуются либо скряги, либо бессовестные люди. Я никогда ничего не просила у государства. Никогда ни на что не жаловалась. Своим именем дорожу. Я всегда была самодостаточной, умела зарабатывать. Ездила с гастролями, выступала на концертах, много снималась, была очень востребована. Меня везде приглашали», — добавила она.

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