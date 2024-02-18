Театр, четверо детей, встреча с отцом: куда пропала актриса Галина Беляева

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Галина Беляева

Заслуженная артистка России Галина Беляева последний раз снималась в кино в 2019 году. Чем она занимается сейчас, как живет, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Беляева

Галина Беляева родилась 26 апреля 1961 года в Иркутске.

В 1979 году она окончила Воронежское хореографическое училище по специальности «артистка балета и ансамбля народного танца». В 1983 году получила диплом Театрального училища им. Б. В. Щукина (сейчас — Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова).

В кино актриса дебютировала в 1978 году в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Эта роль сразу принесла ей известность.

Также Беляева снималась в картинах «Мнимый больной», «Все решает мгновение», «Ах, водевиль, водевиль...», «Анна Павлова», «Черная стрела», «Где бы ни работать...», «Бабник», «Ночной визит», «Репортеры», «Старшая дочь», «Старушки в бегах» и других.

Всего в фильмографии артистки на данный момент 30 работ.

Что известно о личной жизни Беляевой

Первым супругом Галины Беляевой стал режиссер Эмиль Лотяну, который был старше нее на 25 лет. Отношения пары завязались на съемках фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Они жили вместе с 1979 по 1984 год. В браке родился сын Эмиль.

«Мама переживала, конечно, особенно когда узнала, что Эмиль Владимирович за мной ухаживает. Он потом приехал просить моей руки, и мама пыталась объяснить, что у нас слишком большая разница в возрасте. Но это было бесполезно: первая большая любовь, тем более такой интересный человек, это как в омут с головой. Сначала я не представляла, что Лотяну может стать моим мужем, были молодые ребята, которым я нравилась. Но в процессе репетиций и общения я влюбилась, слушала его раскрыв рот», — рассказывала актриса.

После развода Беляева встречалась с пластическим хирургом Леваном Сакварелидзе. В 1985 году у пары родился сын Платон.

В 1989 году артистка вышла замуж за бизнесмена Сергея Дойченко, который на пять лет моложе нее. У супругов появилось двое детей — дочь Анна и сын Маркел.

«Я выходила из театра после репетиции спектакля „Завтра была война“, а Сережа шел мне навстречу: его двоюродный брат написал пьесу, ее нужно было кому-то показать. Мы шли по Тверскому бульвару, оба обернулись, он меня догнал и попросил уделить несколько минут», — вспоминала Беляева.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Галина Беляева

Что известно об отце Беляевой

Благодаря супругу Сергею Дойченко Галина Беляева восстановила отношения с отцом, с которым не виделась 43 года. После развода мужчина поселился в Воронеже и пытался найти дочь через органы опеки Невинномысска, но не сумел.

Дойченко благодаря связям в МВД смог узнать информацию.

«Не представляете, какие отец испытал эмоции, когда повел своего восьмилетнего внука первый раз в школу. Папа на протяжении 10 лет был рядом со мной, пока, к сожалению, не ушел из жизни из-за болезни», — рассказывала актриса.

Чем сейчас занимается Беляева

Последний раз Галина Беляева снималась в кино в 2019 году — тогда вышел проект «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» с ее участием.

При этом актриса продолжает работу в театре. Сейчас она задействована в постановках «Женитьба» и «Счастливые дни несчастливого человека».

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