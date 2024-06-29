«Ленком», потеря роли из-за СВО, дети: где сейчас актриса Олеся Железняк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олеся Железняк

Заслуженная артистка России Олеся Железняк активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации и Владимире Зеленском?

Чем известна Железняк

Олеся Железняк родилась 9 ноября 1974 года в Москве.

Окончила училище культуры, хореографическое отделение. Также окончила Российскую академию театрального искусства.

Актриса снималась в картинах «Ландыш серебристый», «Провинциалы», «Пари», «Короли игры», «Любовь на районе», «Чудо», «Любовь в большом городе», «Сваты-4», «Совсем другая жизнь», «Сваты-5», «Няньки», «Со мною вот что происходит», «Сваты-6», «Чужая милая», «Казанова», «Сваты-7», «Грозный папа», «ВСЛУХ!», «Я слежу за тобой» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Железняк

Олеся Железняк замужем за актером Спартаком Сумченко.

У супругов четверо детей: сын Савелий, дочь Агафья, сын Прохор и сын Фома.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олеся Железняк

Что Железняк говорила о спецоперации

Олеся Железняк поддерживает проведение спецоперации. Она неоднократно выступала в госпиталях, где проходят реабилитацию и лечение раненые бойцы.

«Я чувствую, что наши ребята там воюют и за мою семью. И я живу с ощущением, что мы все у них в долгу. То, что я пришла в госпиталь, это малое, это совсем ничего по сравнению с тем, что делают они, стоя на защите нашей родины», — высказывалась артистка.

Также Железняк вместе с коллегами из театра «Ленком» гастролировала со спектаклями для военных.

В прошлом году артистка рассказала, что лишилась главной роли в фильме из-за своей патриотической позиции.

«Я должна была сниматься в главной роли. Меня утвердили, я приехала. Даже отпуск прервала ради этого. Не буду называть фамилий ничьих, но вдруг мне говорят: „Там будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не снимается с тобой в одних проектах“. Я была очень удивлена: „Как?! Этого не может быть. Почему?“ Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: „Из-за твоей позиции“», — объясняла она.

Что Железняк говорила о Зеленском

Олеся Железняк критиковала президента Украины Владимира Зеленского. Артистка вместе с ним работала над сериалом «Сваты» еще до того, как Зеленский занялся политикой.

«Иногда мысленно спрашиваю: „Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!“ Мы же шутили, смеялись, ну как же так», — возмущалась Железняк в передаче «Жизнь и судьба».

Чем сейчас занимается Железняк

Олеся Железняк продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Суперстарс», «Пигмалион», «Сирена и Виктория», «Дуэнья», «Под одной крышей», «Последний шанс», «Вишневый сад», «Ва-банк», «Поминальная молитва», «Притворись моей женой», «Старомодная комедия», «Вокзал на троих», «Доходное место», «Очень веселые ребята» и «За двумя зайцами».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Баба Яга спасает мир», «Быть», «Поехавшая», «Первокурсницы» и «Чайка».

В 2024 году вышли мини-сериалы «Орлинская. Молния Зевса» и «Орлинская. Козни амура» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Любопытная Варвара» и «Один хороший день» с Железняк.

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