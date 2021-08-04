Лена Миро высказалась о «тайной свадьбе» дочери Пескова

Блогер Лена Миро высказалась о «тайной свадьбе» дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Миро полагает, что если церемония всё-таки состоится, то её, скорее всего, проведут в обстановке полной конспирации. Об этом блогер написала на своей странице в «Живом журнале».

Вчера в СМИ появилась информация, что Елизавета Пескова уже три года состоит в отношениях со своим партнёром по ресторанному бизнесу Русланом Голбазовым. Предполагаемый «избранник» девушки — выходец из влиятельной чеченской семьи. Свадьба якобы должна была состояться на Сардинии, однако Песков заявил, что ничего об этом не знает, в то время как мать Елизаветы просто проигнорировала вопросы журналистов и удалила аккаунт в Instagram. Сама Лиза свадьбу также не подтвердила.

Предположим, что свадьба действительно будет, но её факт скрывают — да правильно делают! За такое можно лишь похвалить. Как же надоели эти инстаграмные торжества, когда селебруны отмечают свой каждый пук с размахом и шиком! — написала она.

Миро отметила, что дочь пресс-секретаря президента «имеет полное право выйти замуж». Блогер предлагает не лезть в её личную жизнь и закрыть эту тему.

Ранее сообщалось, что Миро после статьи NEWS.ru впервые за много лет показала своё фото в Instagram.