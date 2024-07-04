Критика кандидата в президенты и жизнь в Африке: где сейчас Татьяна Арно

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Татьяна Арно

Телеведущая и журналист Татьяна Арно прославилась благодаря шоу «Розыгрыш». Как она живет сейчас, чем занимается, почему поругалась с Ксенией Собчак?

Чем известна Арно

Татьяна Арно родилась 7 ноября 1981 года в Москве. Окончила факультет немецкого языка МГЛУ (Иняза имени Мориса Тореза) по специальности «лингвистика межкультурных коммуникаций».

Арно вела программы «Розыгрыш», «Здесь и сейчас», «Какие наши годы» и другие.

Помимо этого, она была телеведущей канала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), а также работала в реалити о стиле «Новая жизнь» на СТС.

Также Арно является членом попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Что известно о личной жизни Арно

Татьяна Арно встречалась с Вячеславом Чичвариным, работавшим переводчиком Мадонны во время ее визита в Москву. Также состояла в отношениях с бизнесменом Александром Мамутом. По слухам, последний ушел от телеведущей к Ксении Собчак.

В 2010 году Арно вышла замуж за журналиста и музыканта Кирилла Иванова. Брак продлился два года.

Сейчас телеведущая не раскрывает подробностей своей личной жизни. По данным Spletnik.ru, Арно состоит в отношениях с главным врачом «Коммунарки» Героем Труда РФ Денисом Проценко. Однако подтверждения этой информации нет.

Фото: Татьяна Арно/РИА Новости Татьяна Арно

Почему Арно поругалась с Собчак

Впервые Татьяна Арно вступила в спор с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак в 2013 году. Тогда коллеги обменялись замечаниями насчет фигур друг друга и заключили пари, согласно которому Арно должна была похудеть на 10 килограммов за короткий срок. В противном случае ей пришлось бы помыть автомобиль Собчак в купальнике.

Спор проиграла Собчак, в качестве извинений она выпустила музыкальный клип и спела песню «Арго» ансамбля «Иверия», изменив ее в честь фамилии телеведущей.

Они также поссорились в 2018 году, когда Собчак выдвигалась в кандидаты президента и заявила, что прошла тяжелый путь, чтобы стать популярной.

«Я поняла, что в тот момент мой козырь — фамилия и хорошая история. Я стала ходить по кастингам. В частности, пробовалась на „Афишу“ с Таней Арно на НТВ и дошла с ней до финала. Но выбрали ее. Я рыдала и думала про себя: „Кто эта грудастая?!“» — вспоминала Собчак.

В ответ Арно намекнула на грядущий проигрыш телеведущей на выборах.

«Какие замечательные подробности! Не сомневаюсь, что Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта», — прокомментировала она.

Чем сейчас занимается Арно

Татьяна Арно ушла с телевидения и занялась благотворительной миссией. В разные годы она ездила в Африку, помогая спасти детей от столбняка. Также журналист по-прежнему является членом попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

«У нас в стране с удовольствием помогают детям. Но людей старшего поколения — а в хоспис попадают, как правило, старики, которые уже безнадежно больны — почему-то оставляют в беде. Мы пытаемся добиться, чтобы люди просто не закрывали на чужое несчастье глаза», — рассказывала она.

До 2020 года Арно занимала пост главного редактора журнала «Сплетник», а в мае 2021 года пришла на должность креативного директора по производству оригинального контента в Conde Nast Россия.

Тему спецоперации она не комментировала.

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