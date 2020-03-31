Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник провёл первую онлайн-экскурсию. Крепость временно закрыта из-за запретов, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.
На YouTube-канале музея
Сегодня мы проводим выставку без вас. В каждой ситуации нужно находить что-то положительное. Вы можете удобно расположиться на диване с чашкой чая и кофе и посмотреть нашу выставку, — говорится в описании к видео.
Как писал NEWS.ru, министерство культуры России объявило о создании единого расписания онлайн-мероприятий для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
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