https://static.news.ru/photo/68cf19ac-732f-11ea-a2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник провёл первую онлайн-экскурсию. Крепость временно закрыта из-за запретов, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.

На YouTube-канале музея опубликован ролик «История Дербента в живописных полотнах», где рассказывается о самой крепости и о картинах в музее.

Сегодня мы проводим выставку без вас. В каждой ситуации нужно находить что-то положительное. Вы можете удобно расположиться на диване с чашкой чая и кофе и посмотреть нашу выставку, — говорится в описании к видео.

Как писал NEWS.ru, министерство культуры России объявило о создании единого расписания онлайн-мероприятий для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.